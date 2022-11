Aletas y más fallidas pruebas de Yamaha y Quartararo en Cheste para 2023

Cargar el reproductor de audio

Quartararo no pudo ocultar su decepción al final del día de pruebas que MotoGP disputó de cara a 2023 este martes en Valencia. El francés fue muy crítico con una nueva Yamaha que "no corre", especialmente con un motor en el que no ve ninguna mejora respecto al de 2022 que llevaron el fin de semana en Cheste.

Sin embargo, su mal sabor de boca de cara a las vacaciones de invierno no sería porque Yamaha se quedara de brazos cruzados, ya que la marca de los diapasones probó de todo con tres M1 distintas en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste: un nuevo motor (fruto del trabajo de Luca Marmorini), un chasis revisado y nuevos elementos aerodinámicos.

La moto de Yamaha

Durante las ocho horas del test, Yamaha proporcionó a sus pilotos diferentes configuraciones de aletas, que se colocaron y retiraron del nuevo carenado. Con un simple vistazo se aprecian ideas muy influenciadas por el diseño de Ducati: la parte delantera de la moto recordaba mucho al diseño de la Desmosedici GP22, aunque con una versión instalada más abajo del carenado, con un perfil principal trapezoidal y un segundo elemento inferior más pequeño.

Pero lo que más llamó la atención en la M1 fueron esas aletas estilo Ducati que Yamaha probó en el colín trasero de la moto, y que puedes ver a continuación.

Más allá de la parte delantera y trasera, en el centro del carenado también se vieron los pequeños desviadores de flujo en una decoración de camuflaje para ocultar las líneas de su concepto.

El campeón de 2021 pudo evaluar todo el material que se puso a su disposición, con el importante trabajo de orientar las opciones técnicas hacia las soluciones que pudieran ofrecer el mejor rendimiento sin perder la principal característica de la M1, que siempre ha sido su manejabilidad en las curvas lentas.

Aunque, como el propio Fabio Quartararo comentó, sin la potencia necesaria en el motor, el resto de la moto no funciona como debería. "No hemos encontrado nada", dijo sobre las novedades aerodinámicas. "El carenado nuevo, con más carga aerodinámica, es mejor, pero si no tienes la potencia, es aún más lento en la recta".

Con otro populsor, indicó 'El Diablo', esas aletas más grandes "pueden ser una ventaja en algunas pistas como Jerez o Le Mans".

La realidad es que después de test positivos en Misano y Barcelona, Quartararo no encontró este martes el paso adelante que quería de una Yamaha a la que ahora ve con un "potencial realmente muy mediocre" que le hace, de momento, ser pesimista para el próximo curso: "Me voy a casa no muy contento, y ya veremos el año que viene".

