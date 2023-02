La promesa de Honda a la que se aferra Márquez para el test de Portimao

Cargar el reproductor de audio

Los primeros test colectivos de MotoGP en 2023, la pretemporada en Sepang, dejaron a Honda en una situación aparentemente por detrás de sus rivales, sin el paso adelante que se esperaba desde finales del pasado curso. Sus pilotos no podían ocultar cierta preocupación, a falta de un mes para los siguientes entrenamientos en Portimao y de poco más para la primera carrera, el Gran Premio de Portugal que se disputará allí.

Motorsport.com pudo entrevistar a Márquez en un evento del documental en Prime Video 'Marc Márquez: All in', y el multicampeón explicó que de antemano ya sabía que las pruebas de Sepang no serían positivas en cuanto a resultados, y que hacía falta tiempo.

Ante la pregunta de si le decepcionó la moto que probó en Malasia respecto a la que había pilotado en los test de Valencia el pasado mes de noviembre, Marc Márquez contestó: "No, no me ha decepcionado porque ya era lo esperado. Hemos hecho unos test de Sepang muy diferentes a los otros fabricantes. ¿Por qué? Porque han habido cambios estructurales, grandes cambios dentro de Honda, y eso significa que habrá un tiempo de transición y se entiende perfectamente".

Tras esa referencia a los cambios que ha sufrido Honda reestructurando su panel de técnicos, y especialmente con la llegada del ex de Suzuki Ken Kawauchi como nuevo responsable técnico, Márquez admitió que en el fabricante nipón perdió el rumbo durante su lesión: "Y sobre todo porque cuando vienes de dos temporadas como la 2021 y 2022 donde su piloto líder no está en pista prácticamente y ellos pierden un poco el rumbo, ahora volver a encontrar el rumbo significa hacer un test de Sepang".

"No era buscar la perfección, sino buscar cosas de concepto, como por ejemplo probamos una moto sin alas. Y eso es lo que se vio, que luego probamos muchas otras cosas, cosas que no tienen sentido a nivel de pilotaje, de ir más rápido, sino que tienen sentido a nivel técnico. Así que te tienes que sacrificar en ese aspecto, pero para mí fue un nivel positivo sobre todo a nivel de organización y también a nivel personal, a nivel físico".

Aunque confía en llegar al inicio del mundial con mejor rendimiento, Márquez cree que hasta que pasen las primeras carreras no sería justo pasar revista a Honda: "Ahora mismo, si la carrera fuera en Sepang, no estamos para ganar. No quiero decir la moto o el piloto, sino en general, no estaríamos para ganar ese fin de semana".

"Falta ver cómo evolucionamos en Portimao, cómo llegamos a esa carrera, y luego falta ver la clave: qué pasará cuando pasen cinco carreras y hayamos ido a cinco circuitos diferentes. Ahí es cuando hay que valorar cómo estamos, porque a lo mejor sufrimos en unos, y vamos bien en otros, veremos".

La preocupación mostrada por los implicados después del test de Valencia (Alberto Puig incluso llegó a decir que esa moto necesitaba "tres pasos adelante"), el rendimiento no parece ser mejor, y a Márquez se le preguntó qué le llevaba a pensar que lo que Honda no había logrado en tres meses lo podría hacer en el mes y medio que quedaba hasta la primera carrera.

"Porque es lo que me dijeron", sentenció con una respuesta contundente el #93. "El primer planning era un poco así, probar muchas cosas en Sepang. Ellos tienen... nosotros tenemos buenas ideas, y hablo en plural porque somos un equipo y estamos todos juntos. Tenemos muchas ideas, pero en Malasia tocaba a nivel conceptual probar cosas para ahora durante este mes hasta los test de Portimao, evolucionar y probarlas allí".

Pese a mostrarse positivo, Márquez es plenamente consciente de la situación, y admite que puede que incluso durante el campeonato Honda tenga que seguir buscando el camino: "Está claro que de un día para otro no das la vuelta completa a la situación, no puedes tener una moto que sufra mucho y al día siguiente sea la moto de los sueños. Ojalá, pero es muy difícil".

"Tienes que ser realista, para no tener esa presión excesiva cuando se prueben las cosas, entonces en el test de Portimao veremos, en la primera carrera veremos, y durante el año hay muchas cosas que se pueden ir cambiando", concluyó.