Análisis
MotoGP
Primeros detalles de la Aprilia de 850cc: aerodinámica innovadora en el alerón delantero
Al término de un test privado en Jerez, Lorenzo Savadori, probador de Aprilia, se hizo una foto junto a la moto de 850cc. Los técnicos de la casa de Noale llevaron a la pista algunos conceptos inéditos, que abren nuevas vías de desarrollo.
Franco Nugnes
Publicado: 14 nov 2026, 17:09
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El equipo de pruebas de Aprilia, al término de dos días de trabajo con los pilotos de pruebas en un ensayo privado en Jerez con las MotoGP de 850cc, posó con Lorenzo Savadori y la RS-GP 2027 en el pitlane.
La foto se publicó en las redes sociales, y ha dado 'la vuelta al mundo' en el motociclismo, ya que ha permitido apreciar las primeras novedades, sobre todo aerodinámicas, que el equipo técnico de la casa de Noale, dirigido por Fabiano Sterlacchini, ha llevado a la pista.
Lo primero que hay que decir es que la RS-GP 2027 que se le ha confiado a Savadori es con seguridad, ante todo, una versión prototipo muy diferente de la que aparecerá en los test de postemporada de Valencia, programados para el 1 de diciembre. No obstante, en la foto publicada en Instagram se pueden apreciar algunas soluciones interesantes.
En la parte delantera, llama la atención que el alerón delantero cuente con dos pilares que separan más el perfil único arqueado de la toma de aire dinámica, lo que aumenta el paso del flujo. Pero el aspecto sin duda más innovador es la aparición de una cascada de aletas que ha sustituido a lo que conocíamos como 'fork wing': el nuevo elemento aerodinámico, debido a las restricciones del reglamento de 2027, ya no podrá sobresalir de la horquilla y, por lo tanto, se desarrolla hacia el interior.
Lorenzo Savadori, Aprilia 850 cc
Foto de: Lorenzo Savadori
Desde el carenillo desciende un alerón vertical que envuelve parcialmente el vástago y que, mediante un soporte que llega hasta el alerón delantero, sirve de apoyo a un segundo elemento muy perfilado, con el objetivo de buscar carga aerodinámica delantera sin generar demasiada resistencia al avance.
Esta interpretación pone de manifiesto que la aerodinámica seguirá siendo fundamental también en las MotoGP de 850cc, aunque el objetivo del campeonato fuera limitar considerablemente su influencia. La investigación con CFD y las pruebas en el túnel de viento, por su parte, abren nuevas vías de investigación, desmintiendo de inmediato la posibilidad de que se den verdaderos pasos atrás.
El test de Jerez, favorecido por la mejora de las condiciones meteorológicas, permitió rebajar los tiempos a medida que el asfalto del circuito andaluz se fue secando, tras una lluvia inicial. El más rápido fue Nicolò Bulega con la Ducati: el recién coronado campeón del mundo de Superbikes, con la Ducati GP27, marcó un tiempo de 1:39.253, dejando a Lorenzo Savadori a poco más de tres décimas, por delante de Pol Espargaró con la KTM, a medio segundo del de Aprilia.
Nadie intentó un 'time attack', prefiriendo centrarse en el desarrollo de soluciones innovadoras, ya que pronto se deberá decidir la versión aerodinámica con la que se iniciarán las pruebas de Valencia.
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