Quartararo: "El GP de Qatar nos mostrará dónde estamos realmente"

Fabio Quartararo es uno de los pilotos más brillantes de la actual parrilla de MotoGP, pero tras conseguir el campeonato del mundo en 2021, la deriva competitiva que ha tomado Yamaha nos está privando del verdadero potencial del corredor de Niza, hasta el punto de que la continuidad en su actual equipo podría estar seriamente comprometida.

El propio Fabio ya advirtió recientemente en una conversación con Motorsport.com que "he tenido los primeros contactos con otras marcas, pero eso seguramente Yamaha ya lo sabrá. Ahora le toca a ellos ver qué pasos da".

Los test de pretemporada no han aportado unas sensaciones muy optimistas sobre las mejoras de la M1 durante el invierno, aunque en la fabrica japonesa esperan aprovechar las concesiones de que dispondrán esta temporada, para seguir mejorando su prototipo durante el curso.

"Obtuvimos muy buena información en el test de Qatar, pero también sabemos que aún tenemos que mejorar, así que trabajar en ello es nuestro objetivo", admite Quartararo en la previa del arranque de la temporada, este fin de semana en Qatar.

"Este primer gran premio es importante: nos mostrará dónde estamos realmente, y espero que estemos en mejor posición que el año pasado", advierte el francés, uno de los peces gordos que acaba contrato a final de curso y aún no ha decidido su futuro.

"Sé que Yamaha está trabajando duro entre bastidores, y todo el mundo en el equipo está muy motivado, así que voy a darlo todo, como siempre, para conseguir el mejor resultado posible para empezar la temporada de la mejor manera posible", añade el chico de la Costa Azul.

Rins, tres semanas en Qatar

Tras la no renovación de Franco Morbidelli, Yamaha afronta la temporada 2024 con un nuevo e ilusionante inquilino en el box, el español Alex Rins, que tras superar una grave lesión en su pierna, está absolutamente motivado ante el desafío que se le presenta.

Tal es así, que tras viajar a mediados de febrero a Qatar para tomar parte en los test de pretemporada, los días 19 y 20, tomó la decisión de permanecer en Losail, donde lleva ya casi tres semana preparando arranque del curso.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Este nuevo capítulo de mi vida deportiva con Yamaha empieza oficialmente este fin de semana", explica Rins en la previa.

"Me he quedado en Qatar después del test porque las predicciones meteorológicas no eran muy buenas en la zona donde vivo (Andorra), y quería poder entrenar todo lo posible y estar en modo carrera lo antes posible", añade.

Pese a que, seguramente, Yamaha no está en su mejor momento de competitividad, para Rins es un gran estimulo volver a ser piloto de fábrica, tras un año como piloto satélite de Honda en LCR.

"Estoy muy motivado y, en general, tengo mucha curiosidad por ver lo que podemos conseguir este fin de semana", dice el único corredor que el año pasado ganó una carrera de MotoGP (Austin) con una moto japonesa (Honda).

Ahora, Rins vuelve a un estilo de prototipo que recuerda más al que tenía en Suzuki.

"Es una moto relativamente nueva y un equipo nuevo, y el año pasado no corrí en Qatar, que fue reasfaltado y reconstruido respecto a 2022, así que sé que tendré que tomarme un poco de tiempo para adaptarme, pero lo más importante es que estoy entusiasmado por empezar", zanja el barcelonés.