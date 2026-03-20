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Presos de las cárceles de Goiás colaboran en labores de mantenimiento del Autódromo de Goiania

Además de los equipos de trabajo del propio circuito, un programa de reinserción de presos del gobierno de Goiás propicia que presos de delitos menores estén trabajando en la limpieza del trazado brasileño.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Presos Goiania 2

Foto de: germangarcia

Las fuerte lluvias caídas sobre el circuito de Goiania el lunes, martes y este mismos jueves por la tarde, han afectado a las instalaciones, sobre todo en las zonas de tierra de los viales, donde no solo se han acumulados grandes cantidades de barro, sino que incluso se han producido movimientos de tierra.

Entre la gran cantidad de operaciones que trabajan arduamente sin parar para conseguir limpiar las zonas afectadas, destacan un grupo de una treintena de personas, todas vestidas de color amarillo, con lo que destacan y es fácil de distinguirlos. Se trata de un grupo de presos de las cárceles del Estado de Goiás, que son trasladados por la policía cada día hasta el trazado de Goiania para trabajar en las labores de limpieza, ayudando a tener el circuito a punto para el fin de semana de carreras.

Según ha podido saber Motorsport.com, se trata de un programa de reinserción del gobierno estatal, y se ciñe a presos con delitos menores, no de sangre, como parte de su reinserción en la sociedad.

"Presos del sistema penitenciario realizan labores de mantenimiento en el Autódromo Internacional de Goiânia", explican en una nota.

"Una colaboración entre la Secretaría de Estado de Deporte y Ocio y la Policía Penitenciaria proporciona mano de obra penitenciaria para llevar a cabo servicios generales en el recinto deportivo, que se prepara para albergar el Gran Premio de MotoGP de Goiás 2026", sigue el comunicado al que tuvo acceso Motorsport.com.

Foto de: German Garcia

"El Gobierno de Goiás, a través de la Secretaría de Estado de Deporte y Ocio (Seel) y la Policía Penitenciaria de Goiás (PPGO), inició este viernes 13 de febrero una operación de mantenimiento y limpieza en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania. Los servicios son realizados por 30 internos del Complejo Penitenciario Daniella Cruvinel. Las tareas incluyen el corte del césped en las zonas exteriores del circuito, así como la limpieza, la recogida de residuos y la pintura de la señalización.

También se abordarán la desinfección de los espacios interiores y el mantenimiento general de las zonas destinadas al público. El objetivo de esta alianza es apoyar la logística de la preparación del Autódromo para el gran premio".

El subsecretario de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Rudson Guerra, explicó que "en los últimos años hemos recurrido a los reclusos en varias ocasiones para realizar servicios generales en Serra Dourada y también en el Hipódromo de Goiania, cuando pintamos las fachadas de los boxes y otras áreas del circuito. Esta iniciativa es muy beneficiosa para el mantenimiento de nuestras instalaciones deportivas y, además, funciona como trabajo social para los reclusos", afirmó.

El gobierno destaca el valor de la iniciativa, ya que "por un lado, las instituciones colaboradoras reciben mano de obra cualificada, con total seguridad. Por otro lado, las personas en proceso de reinserción tienen la oportunidad de demostrar que están preparadas para reintegrarse a la sociedad", pese a que, a primera vista, la imagen pueda chocar un poco.

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