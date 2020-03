Pramac Ducati presenta los colores para su temporada más oficial

El equipo Pramac Ducati tenía previsto presentarse en el Circuito de Losail el miércoles 4 de marzo coincidiendo con la víspera del arranque de la temporada 2020 de MotoGP. Sin embargo, la cancelación de la cita qatarí debido a las consecuencias del brote de coronavirus provocaron que el acto se cancelase.

En su lugar, desde el equipo anunciaron que desvelarían el aspecto de la moto con la que correrán Jack Miller y Pecco Bagnaia este año a través de sus distintas plataformas de redes sociales.

Mediante un vídeo, el australiano y el italiano mostraron el diseño que ha preparado el Lamborghini Style Center para las Ducati que pilotarán, en las que la tradicional 'Y' de la marca de coches gana protagonismo sobre el carenado después de incorporarse a la decoración en 2019.

Por primera vez, los dos pilotos del Pramac contarán cada uno con sendas GP20 iguales a las que llevan los dos corredores del equipo oficial de Ducati, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci. En su 19ª campaña consecutiva en la categoría de las motos pesadas, el objetivo de la formación de Paolo Campinoti es superar los cinco podios obtenidos el pasado curso, todos ellos con Miller.

“En 2020 intentaremos confirmarnos en el primer nivel, partiendo de los cinco podios obtenidos por Jack Miller la temporada pasada y por el hecho de que Pecco Bagnaia también contará un Ducati oficial", señaló Paolo Campinoti, CEO de Pramac. "Esta nueva aventura empieza con la misma satisfacción y orgullo de 2019 por la colaboración cada vez más grande con Lamborghini, que ha preparado un diseño muy atractivo, además de los monos de los pilotos y la ropa del equipo. Estamos muy satisfechos de ser embajadores en el mundo de dos marcas Made in Italy como Ducati y Lamborghini".

En su tercera campaña en el equipo, Miller aspira a dar un salto cualitativo y ganarse el paso a la estructura oficial para 2021.

"Esta temporada será muy importante para mí, después de los cinco podios del año pasado; me gustaría intentar hacerlo aún mejor. Tanto yo como el equipo estamos trabajando duro para que esto suceda. Estoy entusiasmado con la moto. Inmediatamente tuve buenas sensaciones y estoy deseando comenzar la temporada y dar lo mejor de mí porque el nivel de MotoGP este año será muy alto", dijo en el comunicado Miller.

Por su parte, Bagnaia afronta su segunda campaña en MotoGP en la que contará con material oficial por primera vez.

"Durante los test trabajamos mucho y la moto de 2020 es realmente competitiva. Ducati y Pramac han hecho un gran trabajo este invierno y tengo que agradecerles una vez más su confianza y apoyo siempre, incluso en tiempos difíciles. Entrené duro y trabajé para alcanzar el 110% y no cometer los mismos errores, estoy deseando comenzar. Me siento preparado y al equipo Pramac no le falta nada, creo que podemos divertirnos este año", indicó Bagnaia.

↓ Así es la Ducati del Pramac para 2020 ↓