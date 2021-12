En una maniobra de última hora que pilló por sorpresa al propio Campinoti, KTM anunció a principios de este mes la incorporación de Guidotti para el puesto de team manager, como uno más de los cambios que la marca austríaca ha llevado a cabo en las últimas semanas.

El hueco dejado por Guidotti será cubierto finalmente por Calabresi, un habitual del paddock de MotoGP desde hace dos décadas y que hasta ahora ejercía de team manager de la estructura Pramac que compite en la Copa del Mundo de MotoE. A su lado estará Nieto, que como director deportivo se ocupará de la gestión de los pilotos, algo que ya ha venido haciendo en los últimos años.

"Estoy muy orgulloso de que Paolo Campinoti haya pensado en mí para este puesto", dijo Claudio Calabresi. "Llevamos varios años trabajando juntos en diferentes proyectos y hemos desarrollado una sólida relación de respeto y amistad. Ahora se abre un nuevo capítulo para mí, en el que la curiosidad, la pasión y la experiencia estarán a plena disposición del equipo, con el mayor compromiso para seguir siendo uno de los equipos más competitivos de MotoGP".

Claudio Calabresi

El propietario del equipo Pramac, Paolo Campinoti, comentó: "El crecimiento de Claudio dentro de nuestro equipo es el testimonio de la estima y la confianza que tengo en él, y estoy convencido de que después de tres temporadas como Team Manager en MotoE estará a la altura de este nuevo e importante reto. Estamos impacientes por empezar esta nueva aventura juntos, seguros de que Pramac Racing será uno de los equipos punteros de MotoGP y de que la próxima temporada nos dará grandes satisfacciones. La estrecha colaboración con Fonsi también nos garantizará una sólida capacidad y experiencia desde el punto de vista deportivo".

La marcha de Guidotti no sentó nada bien en Pramac, que a pesar de haberse entrevistado con varios equipos a lo largo del año ya contaban con él para 2022. No obstante, el hecho de que tanto Jorge Martín como Johann Zarco tengan contrato directamente con Ducati, hicieron que su adiós no se viera como algo traumático.

Gracias al triunfo de Martín en Estiria (el primero en la historia de la estructura) y a los ocho podios cosechados entre él y Zarco, Pramac finalizó el presente ejercicio en la cuarta plaza de la estadística, y como el primero entre los equipos independientes.