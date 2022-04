"Portimao ha demostrado que debemos mejorar la moto", admite Puig

Cargar el reproductor de audio

Como es habitual los lunes tras el fin de semana de carreras el español Alberto Puig, team manager de Honda en los grandes premios, ofrece su visión a modo de resumen del fin de semana. El ex piloto admitió que el balance de la carrera en Portugal no fue el esperado y que les faltó tiempo de entrenamiento en condiciones de seco para “entender la moto”.

“No hemos tenido una carrera fácil. No pudimos conseguir la puesta a punto perfecta y probablemente necesitábamos más tiempo para entender nuestra moto en esta pista”, explica Puig.

“Ciertamente, no tuvimos suficiente tiempo en condiciones consistentes, pero esto no es una excusa porque los otros pilotos y equipos fueron rápidos con la misma cantidad de tiempo en las mismas condiciones. Tenemos que seguir trabajando y explorando las posibilidades que tenemos delante”, añadió.

El ex corredor metido a labores ejecutivas reconoció que el resultado final de las Honda, con un mejor puesto para Marc Márquez en la sexta plaza, no colma las aspiraciones de la marca para esta carrera.

“El punto positivo es que estamos dos puntos más cerca del liderato del campeonato de pilotos, pero la realidad es que nuestro rendimiento no fue tan bueno como esperábamos aquí. Acabar a 16 segundos del ganador no es el objetivo. Esto no es bueno para nosotros, y tenemos que mejorar”, dijo en tono autocrítico.

Honda fue la única marca que se salió el guión general en la elección de los neumáticos, al apostar tanto Pol Espargaró como Alex Márquez por un compuesto duro trasero, cuando el resto de pilotos optaron por el medio.

“Pol eligió el neumático duro y le fue bien. Marc optó por el medio. Para sus estilos de pilotaje estaba bien en Portugal y era la elección correcta”, apuntó.

Cerrado el capítulo de Portimao, el Mundial se dirige ahora a Jerez, donde este próximo fin de semana se celebra el Gran Premio de España, sexta parada de un campeonato en el que Honda sigue sin lograr ninguna victoria.

“Ahora vamos a Jerez, un circuito donde nuestros pilotos han sido tradicionalmente rápidos. Tenemos que esperar y ver cuál es la situación, aspirar a hacer una mejor carrera y tratar de entender si no estamos con el grupo en la carrera. Portimao ha demostrado que tenemos que mejorar más nuestra moto”, admitió el catalán.

