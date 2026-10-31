Análisis

MotoGP GP de Qatar

Porqué se ha disparado la tensión entre MotoGP y sus pilotos

El nivel de tensión entre la ejecutiva de MotoGP y los pilotos ha escalado considerablemente a lo largo de las últimas horas, a medida que la parrilla trataba de formar un frente común para evitar viajar a Qatar.

Oriol Puigdemont

Editado: 31 oct 2026, 11:32

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Los pilotos de MotoGP se reunieron el viernes por la tarde en el paddock de Sepang

Foto de: Oriol Puigdemont

Esa es la voluntad mayoritaria entre los corredores, aunque la proporción ha ido variando con el paso de los días. En los encuentros mantenidos en Phillip Island, el fin de semana pasado, tres cuartas partes del total de participantes se manifestó en contra de desplazarse hasta Doha. Esa cifra quedó reducida a solo tres miembros una semana después, según se evidenció en la reunión de ayer, celebrada en el paddock del circuito de Sepang (Malasia).

La puesta en común de este viernes comenzó a las siete de la tarde y duró una hora, y tuvo lugar en la oficina del departamento de comunicación de Yamaha porque la solicitud de disponer de una sala fue denegada por parte de los órganos que manejan el campeonato. Este detalle actúa como muestra significativa de la tirantez que impera en el ambiente.

Hace ya días que los pilotos se han resignado a tener que viajar a Qatar, en contra de la voluntad del grueso del grupo, que atiende con mucho recelo a la evolución de la inestabilidad del área, afectada desde febrero por la guerra que mantiene el frente formado por Estados Unidos e Israel, contra Irán. Aunque el conflicto bélico se encuentra en estado latente, nadie es capaz de predecir cómo se pueden precipitar los acontecimientos a partir del lunes, cuando se celebren las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

La amenaza existe, aunque cada país ha establecido el nivel de alerta que ha considerado oportuno. La mayoría de países representados en el paddock recomienda a sus ciudadanos posponer cualquier viaja a Qatar, aunque eso no implica una prohibición expresa. Esto último, precisamente, es el pretexto que permitiría apelar a una causa de ‘Fuerza Mayor’, y así cancelar el evento sin que el Mundial tuviera que pagar por ello. Hasta que eso no ocurra, el Gran Premio de Qatar sigue en la hoja de ruta de la organización, de los equipos y también de los corredores, sobre quienes pesa una advertencia, o varias, en el supuesto de que estén tramando algo para escabullirse de sus compromisos.

Marc Márquez y Alex Rins entrando en las oficinas de Yamaha en los boxes para una reunión de los pilotos el viernes por la noche en el circuito de Sepang

Foto de: Oriol Puigdemont

En esta disputa, Motorsport.com entiende que los corredores están solos en un bando, mientras que el otro lo forman los equipos para quienes trabajan, MGPSEG como titular de los derechos del certamen, y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

El mensaje que se les ha hecho llegar es inequívoco: en el marco actual, la carrera debe celebrarse. No hacerlo supondría un perjuicio enorme a ojos de la organización. Sobre todo, porque, según afirman fuentes oficiales a Motorsport.com, el Gobierno de Qatar ofrece las garantías necesarias para asegurar que el gran premio transcurra con normalidad, y que todos los asistentes estén cubiertos en el supuesto de que las hostilidades se recrudezcan.

Aspectos como un plan de evacuación para todo el paddock, en caso de que sea necesario; cobertura de los gastos que puedan derivarse en el supuesto de que se cierre el espacio aéreo, y seguros de repatriación en el peor de los escenarios.

Posibles sanciones deportivas

Esta misma semana, Carlos Ezpeleta, director adjunto de MGPSEG, estuvo en Doha, donde participó en una conferencia y donde experimentó en primera persona el clima que se respira en la capital del país, y donde se encuentra el circuito de Losail. "La normalidad es absoluta", cuenta una de las personas de la delegación que acompañó al ejecutivo, que de allí voló a Malasia, donde llegó el viernes, precisamente el día del ‘aquelarre’ en Yamaha.

Los pilotos ya saben a qué se exponen si no acuden a Qatar. Si no es por un motivo absolutamente justificable, e inequívoco, se arriesgan a recibir represalias. De todo tipo y de todos lados.

Lo primero, de sus escuderías, que les pueden trasladar las multas que reciban por parte de la organización. Por otro lado, su incomparecencia podría ser interpretada por la FIM como una falta grave, circunstancia que les podría llegar a suponer sanciones deportivas. Ya no solo para esta temporada, sino también, para la que viene.

Motorsport.com entiende que quien no se presente en Doha para salir a pista el viernes, corre el riesgo de ser vetado para hacerlo en las dos últimas paradas del calendario, en Portugal y Valencia.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Malasia en Sepang

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Oriol Puigdemont





Bagnaia: "Sinceramente, sé que puedo hacerlo mucho mejor que esto"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 h



Bagnaia: "Sinceramente, sé que puedo hacerlo mucho mejor que esto"





Bezzecchi: "El resto han sido mejores con la llovizna, sobre todo Márquez"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



2 h



Bezzecchi: "El resto han sido mejores con la llovizna, sobre todo Márquez"





Alex Márquez considera operarse la próxima semana y no correr en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 h



Alex Márquez considera operarse la próxima semana y no correr en Qatar

Más de

KTM





Acosta: "Era una oportunidad porque del grupo de cabeza era el único que no me jugaba nada"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 h



Acosta: "Era una oportunidad porque del grupo de cabeza era el único que no me jugaba nada"





Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 h



Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones





Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



7 h



Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang

Últimas noticias





La casi ridícula multa a Aston Martin por un mínimo exceso de velocidad de Alonso



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



40 min



La casi ridícula multa a Aston Martin por un mínimo exceso de velocidad de Alonso





Hadjar, ¡a comisarios tras empujar a un aficionado! (Vídeo)



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Hadjar, ¡a comisarios tras empujar a un aficionado! (Vídeo)





Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Malasia en Sepang



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



1 h



Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Malasia en Sepang





Bagnaia: "Sinceramente, sé que puedo hacerlo mucho mejor que esto"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



1 h



Bagnaia: "Sinceramente, sé que puedo hacerlo mucho mejor que esto"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse