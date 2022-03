Rossi explica por qué no se retiró antes: "No me rendí hasta el final"

Cargar el reproductor de audio

Valentino Rossi se prepara para dar comienzo a la temporada 2022, la primera en la que competirá sobre cuatro ruedas en el GT World Challenge Europe. El italiano disputará la cita inaugural en Imola al volante de un Audi R8 LMS del equipo WRT, después de más de dos décadas sobre una moto en el mundial, el cual sigue disfrutando, pero ahora como espectador.

MotoGP pasa a una nueva era sin una de sus máximas estrellas de la era moderna, pues 26 años en los circuitos alrededor de todo el planeta convirtieron al de Tavullia en una leyenda que sobrepasó el asfalto.

Esta longevidad se ha cuestionado mucho debido a la escasez de triunfos de Rossi en su etapa final, pues la última vez que se proclamó campeón del mundo fue en 2009. Ahora, el italiano admite que se obsesionó con alargar su carrera deportiva hasta el final de 2021, incluso estando en una estructura satélite al ser sustituido en el equipo oficial de Yamaha, y fue por su mentalidad de intentar volver a la cima.

"En cuanto a persistir en correr en moto, lo hice porque creía en ello, porque creía que podía seguir ganando, y continué siendo competitivo hasta la mitad del 2019", dijo el piloto de 43 años. "Es cierto que no era el Valentino Rossi de hace diez temporadas, es normal, pero creía".

"Es difícil aceptarlo, no me rendí hasta el final", explicó en una entrevista con Il Giornale. "Pero a los 40, no tienes ese instinto asesino que tienes con 25. En cualquier caso, fue duro, en un momento de mi trayectoria, hace unos diez años, me pregunté: '¿Dejo de estar en la cresta de la ola, como campeón del mundo, o corro hasta que no pueda más?'".

"La respuesta era obvia, tenía que continuar", desveló Rossi, quien decidió saltar de Yamaha a Ducati en el 2011, momento en el que sus resultados cayeron en picado.

Dos cursos después regresó con el fabricante japonés, y logró recuperar la senda del triunfo, incluso acabó entre los tres mejores del campeonato, aunque su momento álgido lo vivió en 2015, luchando por el título hasta la última carrera en 2015.

En 2017 subió a lo más alto del podio por última ocasión, y Rossi reconoció que podría haber dado por finalizada su etapa en la categoría reina antes: "Podría haber parado un año antes, a finales de 2020, pero había COVID-19, un año de mierda, con más de una carrera en el mismo circuito, y sin público".

"Me dije: '¿Qué estoy haciendo? ¿Debo parar así? No, es una pena, vamos, haré otro año'. No porque quisiera que la gente estuviera allí para mi despedida, sino porque quería marcharme después de una temporada de verdadera competencia", dijo el de Tavullia.

El accidente de Austria 2020

Durante el año anterior a su retirada de MotoGP, un episodio en concreto marcó al campeón italiano, el Gran Premio de Austria, donde un choque entre Johann Zarco y Franco Morbidelli provocó una monumental caída en la que una de motos salió volando y rozó a Rossi. A pesar de ello, decidió seguir corriendo: "Me hizo pensar, ya lo sabía, pero en ese momento tuve otra prueba de que en las carreras no basta con prestar atención, ya que, si estás en el lugar equivocado, estás jodido".

"Fue un momento difícil, aunque no me hizo decir 'lo dejo'. Incluso decidí durante esas semanas seguir una temporada más, pero fue un accidente realmente aterrador", dijo.

"Por la moto tenía mucho miedo, pero comparado con la de Zarco, que estaba bastante lejos, escuché el sonido cuando se hacía pedazos. En la televisión no se aprecia el ruido, la potencia con la que venía la moto, rebotando junto a Viñales, y estaba aterrorizado, aunque la moto de Morbidelli era el verdadero peligro para mí, porque me rozó, ni la vi", explicó Rossi.

"Sentí como si una sombra me atravesara, pero la velocidad a la que pasó a un pelo de mí, fue increíble. Es entonces cuando piensas: '¿Vale la pena?'", continuó. "Volví al garaje con miedo, y allí vi a mis mecánicos, recuerdo a uno de ellos, Alex, sollozando, y le dije: ‘Vamos, estaba a tres o cuatro metros’, y me respondió: 'Pero la otra moto, ¿la viste pasar?', a lo que afirmé: '¿Qué otra?' Sí, ese día fue como un comodín".

"No echo de menos MotoGP"

Valentino Rossi tomó la decisión final de colgar el casco en el verano de 2021, justo cuando supo que iba a ser padre. Esto, como él mismo ha reconocido, fue un motivo que desencadenó su retirada de la categoría: "Cuando Francesca me dijo que estaba embarazada, fue el momento en el que pensé en dejarlo".

"Lo tomé como una señal del destino, no dejé de hacerlo por esa razón, porque si hubiera sido competitivo, habría continuado incluso como padre", desveló.

Como si de otra señal se tratara, la pequeña Giulietta Rossi nació el mismo día en el que MotoGP vivía el primer día sin la leyenda sobre la pista, cuando comenzaron los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar. Sin embargo, el italiano no esperó para salir al circuito: "Nació el viernes a las 4 de la mañana, ese día tuve entrenamientos con el Audi en Imola para preparar mi debut".

"Pasé toda la noche en el hospital, al amanecer me fui a casa, dormí un par de horas, y al mediodía estuve en la pista con el Audi R8 GT3 tres horas. A la vuelta, estaba destrozado, volví al hospital el sábado por la mañana y, con Giulietta en brazos, vimos juntos la prueba".

"Pensé: '¡Qué suerte tengo de no estar en la pista!', el año pasado tenía muchas ganas de parar en Valencia de forma feliz, y lo hice, así que ahora disfruto del gran premio desde el sofá", dijo Rossi. "Soy un gran aficionado a las motos, me gusta seguirlas a todas partes, y animar a nuestros pilotos, ahí están mis amigos. El momento difícil fue en junio, entre Barcelona y Assen, cuando decidí parar".

Aunque mantiene un estrecho vínculo con el campeonato de MotoGP con su equipo y ha prometido hacer alguna visita durante la temporada, descarta realizar un test al manillar de la Ducati.

"No, pero cuando te subes a una moto, tienes que hacerlo con un objetivo, porque es enorme, que va muy rápido, y no tiene sentido ir al 75%. No echo de menos MotoGP", sentenció Rossi.