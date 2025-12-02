Por qué Jorge Martín a veces aún se siente como un rookie con la Aprilia

Jorge Martín dice que todavía "a veces se siente como un rookie" en la Aprilia de MotoGP, después de una primera temporada terrible con el equipo, repetidamente interrumpida por las lesiones. El campeón del mundo de 2024 sólo pudo tomar la salida en siete de los 22 grandes premios de 2025, tras sufrir cuatro lesiones distintas durante el año, dos de ellas ya en pretemporada.

La interrupción de la campaña dificultó seriamente su adaptación a su nueva moto, la RS-GP, tras su fichaje desde Pramac Ducati durante el invierno, y terminó la campaña con sólo una finalización entre los cinco primeros.

El test de Valencia le dio una oportunidad muy necesaria para familiarizarse con la moto en un entorno de baja presión, así como para evaluar un nuevo carenado y un paquete de chasis con el que podría competir en 2026. Pero a pesar de dar otras 52 vueltas al Circuito Ricardo Tormo, el español admitió que todavía le costaba sentirse completamente a gusto sobre la RS-GP.

"Rodar cada vez más con la Aprilia siempre es bueno. Cojo confianza, pero para mí, a veces, me siento como un rookie con esta moto, porque me cuesta entender cosas diferentes, o cuando cambiamos cosas, como el carenado", explicó.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Para mí, el mayor paso adelante fue el nuevo chasis, era realmente bueno. Enseguida empezamos con él, y girar era más natural, se ajustaba más a mi estilo, así que esto es bueno. Y luego en cuanto al carenado, es difícil de entender. Todavía tenemos que hacer algunas reuniones para entender qué probar en Malasia, porque terminamos la temporada con muy buenas sensaciones, y mejorar eso es realmente difícil".

El de San Sebastián de los Reyes ha revelado que todavía tiene que afinar la ergonomía de la Aprilia, una tarea que los pilotos suelen completar en los test de pretemporada, mientras trabaja para redescubrir su fuerza habitual en la salida de las curvas.

"He probado diferentes depósitos, diferentes estriberas, y también [he sacado] algunos aspectos positivos de ahí, pero era una gran confusión también para el estilo de pilotaje y teníamos muy poco tiempo para probar, así que hemos vuelto al estándar. Pero en Malasia cambiaré las estriberas para mejorar mi estilo con la Aprilia, porque la tracción sigue siendo un gran problema para mí a la salida de las curvas. Normalmente, es mi punto más fuerte, pero no puedo sacar todo el potencial de la moto, así que es donde quiero centrarme realmente".

Martín no completó el GP de Valencia, retirándose de la carrera larga del domungo después de 15 de 27 vueltas, como parte de un preacuerdo con Aprilia. Aunque el madrileño fue declarado apto para volver para la última cita de la campaña 2025, todavía sentía los efectos de la lesión de clavícula que sufrió en el Gran Premio de Japón.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Tras el test de Valencia, el español explicó los retos a los que se enfrenta tras volver a pilotar una MotoGP sólo siete semanas después de su caída en Motegi: "Sólo necesito recuperarme. No sentir dolor es lo principal", detalló. "Cuando piloto, todavía me duelen la espalda, las costillas, la mano, la clavícula y los hombros".

"Pilotar así es muy difícil. Mucho más de lo que esperaba. Sigo pensando que me faltan cinco o seis décimas para ganar, así que tengo que entender la moto un poco más, y en cuanto me sienta al 100% con mi cuerpo, podré pilotar y tomar más riesgos. También mentalmente, cuando pilotas con este margen para no caerte, no puedes coger confianza", cerró.

