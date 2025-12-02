Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
MotoGP GP de Valencia

Por qué Jorge Martín a veces aún se siente como un rookie con la Aprilia

Jorge Martín planea nuevos cambios en su Aprilia en el test de febrero en Sepang, mientras trabaja para ponerse a los mandos de la RS-GP en condiciones.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín dice que todavía "a veces se siente como un rookie" en la Aprilia de MotoGP, después de una primera temporada terrible con el equipo, repetidamente interrumpida por las lesiones. El campeón del mundo de 2024 sólo pudo tomar la salida en siete de los 22 grandes premios de 2025, tras sufrir cuatro lesiones distintas durante el año, dos de ellas ya en pretemporada.

La interrupción de la campaña dificultó seriamente su adaptación a su nueva moto, la RS-GP, tras su fichaje desde Pramac Ducati durante el invierno, y terminó la campaña con sólo una finalización entre los cinco primeros.

El test de Valencia le dio una oportunidad muy necesaria para familiarizarse con la moto en un entorno de baja presión, así como para evaluar un nuevo carenado y un paquete de chasis con el que podría competir en 2026. Pero a pesar de dar otras 52 vueltas al Circuito Ricardo Tormo, el español admitió que todavía le costaba sentirse completamente a gusto sobre la RS-GP.

"Rodar cada vez más con la Aprilia siempre es bueno. Cojo confianza, pero para mí, a veces, me siento como un rookie con esta moto, porque me cuesta entender cosas diferentes, o cuando cambiamos cosas, como el carenado", explicó.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Para mí, el mayor paso adelante fue el nuevo chasis, era realmente bueno. Enseguida empezamos con él, y girar era más natural, se ajustaba más a mi estilo, así que esto es bueno. Y luego en cuanto al carenado, es difícil de entender. Todavía tenemos que hacer algunas reuniones para entender qué probar en Malasia, porque terminamos la temporada con muy buenas sensaciones, y mejorar eso es realmente difícil".

El de San Sebastián de los Reyes ha revelado que todavía tiene que afinar la ergonomía de la Aprilia, una tarea que los pilotos suelen completar en los test de pretemporada, mientras trabaja para redescubrir su fuerza habitual en la salida de las curvas.

"He probado diferentes depósitos, diferentes estriberas, y también [he sacado] algunos aspectos positivos de ahí, pero era una gran confusión también para el estilo de pilotaje y teníamos muy poco tiempo para probar, así que hemos vuelto al estándar. Pero en Malasia cambiaré las estriberas para mejorar mi estilo con la Aprilia, porque la tracción sigue siendo un gran problema para mí a la salida de las curvas. Normalmente, es mi punto más fuerte, pero no puedo sacar todo el potencial de la moto, así que es donde quiero centrarme realmente".

Martín no completó el GP de Valencia, retirándose de la carrera larga del domungo después de 15 de 27 vueltas, como parte de un preacuerdo con Aprilia. Aunque el madrileño fue declarado apto para volver para la última cita de la campaña 2025, todavía sentía los efectos de la lesión de clavícula que sufrió en el Gran Premio de Japón.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Tras el test de Valencia, el español explicó los retos a los que se enfrenta tras volver a pilotar una MotoGP sólo siete semanas después de su caída en Motegi: "Sólo necesito recuperarme. No sentir dolor es lo principal", detalló. "Cuando piloto, todavía me duelen la espalda, las costillas, la mano, la clavícula y los hombros"

"Pilotar así es muy difícil. Mucho más de lo que esperaba. Sigo pensando que me faltan cinco o seis décimas para ganar, así que tengo que entender la moto un poco más, y en cuanto me sienta al 100% con mi cuerpo, podré pilotar y tomar más riesgos. También mentalmente, cuando pilotas con este margen para no caerte, no puedes coger confianza", cerró.

Más de MotoGP:

Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Quartararo califica su temporada 2025 de MotoGP de "un cinco sobre diez"

Mejores comentarios
Rachit Thukral
Más de
Rachit Thukral
Quartararo califica su temporada 2025 de MotoGP de "un cinco sobre diez"

Quartararo califica su temporada 2025 de MotoGP de "un cinco sobre diez"

MotoGP
MotoGP
Quartararo califica su temporada 2025 de MotoGP de "un cinco sobre diez"
El equipo femenino Iron Dames se retira del WEC tras cinco temporadas

El equipo femenino Iron Dames se retira del WEC tras cinco temporadas

WEC
WEC
El equipo femenino Iron Dames se retira del WEC tras cinco temporadas
Aprilia cree haber superado sus propias expectativas en la temporada 2025 de MotoGP

Aprilia cree haber superado sus propias expectativas en la temporada 2025 de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Aprilia cree haber superado sus propias expectativas en la temporada 2025 de MotoGP
Jorge Martín
Más de
Jorge Martín
Le roban a Jorge Martín una bicicleta valorada en más de 20.000 euros

Le roban a Jorge Martín una bicicleta valorada en más de 20.000 euros

MotoGP
MotoGP
Le roban a Jorge Martín una bicicleta valorada en más de 20.000 euros
Martín: "Lo más importante que me llevo es el chasis; no veía la hora de acabar"

Martín: "Lo más importante que me llevo es el chasis; no veía la hora de acabar"

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Martín: "Lo más importante que me llevo es el chasis; no veía la hora de acabar"
Bezzecchi: "No tengo ningún consejo para Martín, solo que dé muchas vueltas"

Bezzecchi: "No tengo ningún consejo para Martín, solo que dé muchas vueltas"

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
Bezzecchi: "No tengo ningún consejo para Martín, solo que dé muchas vueltas"
Aprilia Racing Team
Más de
Aprilia Racing Team
Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo

Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo

MotoGP
MotoGP
Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo
Bezzecchi destaca el trabajo "atómico" de Aprilia en el test de Valencia

Bezzecchi destaca el trabajo "atómico" de Aprilia en el test de Valencia

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Bezzecchi destaca el trabajo "atómico" de Aprilia en el test de Valencia
A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...

A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...

Últimas noticias

Alpine F1 revela cuándo y dónde hará su presentación para 2026

Alpine F1 revela cuándo y dónde hará su presentación para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Alpine F1 revela cuándo y dónde hará su presentación para 2026
Pilotos y equipos de F1 para la temporada 2026: ¡alineaciones completas!

Pilotos y equipos de F1 para la temporada 2026: ¡alineaciones completas!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Pilotos y equipos de F1 para la temporada 2026: ¡alineaciones completas!
OFICIAL: Hadjar a Red Bull en 2026; Lindblad con Lawson en Racing Bulls

OFICIAL: Hadjar a Red Bull en 2026; Lindblad con Lawson en Racing Bulls

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
OFICIAL: Hadjar a Red Bull en 2026; Lindblad con Lawson en Racing Bulls
Piastri no ve necesario cambiar las 'papaya rules' en McLaren

Piastri no ve necesario cambiar las 'papaya rules' en McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri no ve necesario cambiar las 'papaya rules' en McLaren

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros