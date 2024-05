Por qué Jerez y el GP de España son el Mónaco de MotoGP

Cuando la luz del sol apenas está empezando a salir, las gradas que rodean la curva 8, de Ángel Nieto, y la curva 9, de Peluqui, ya están repletas de aficionados. Sólo puede ser domingo de MotoGP en Jerez. El campeonato visita un montón de lugares emblemáticos en los que se ha contado gran parte de sus 75 años de historia. Pero pocos parecen suscitar la misma respuesta emocional para tantos como Jerez. Habla con muchos en el paddock, que acogió MotoGP de forma intermitente desde 1987 antes de convertirse definitivamente en la sede del Gran Premio de España en 1989, y todos ellos mencionarán lo especial que es el lugar.

Así fue el gran domingo de carreras en Jerez: MotoGP Bagnaia contiene a Márquez y se lleva un triunfo magistral en Jerez

Los domingos de MotoGP, el antiguo locutor del circuito solía tocar la canción de Pink Floyd 'Shine On You Crazy Diamond' (popular en España por ser la mítica canción de intro de Jesús Quintero), mientras la niebla se disipaba lentamente de las colinas para revelar a la legión de aficionados españoles locos por las motos que esperaban algo especial. Lamentablemente, esa parte ha desaparecido de la experiencia actual, pero los fans sí permanecen.

Ver algo especial es habitual en Jerez. Ya fuera el duelo de Valentino Rossi contra Sete Gibernau en la última curva en 2005, o el de Marc Márquez replicando aquello sobre Jorge Lorenzo en 2013, o cualquier otro momento dramático. La pista andaluza se ha convertido en una parte vital del calendario. El hecho de que albergara las dos primeras rondas de la campaña 2020, acortada por el COVID-19, es tanto un testimonio de su importancia para el Mundial como un lugar conveniente desde el punto de vista de la logística para mantener viva la competición.

La carrera larga de 25 vueltas del pasado fin de semana fue otro momento especial, para la historia. La batalla entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia por la victoria estuvo cargada de tensión, ya que ambos ya protagonizaron un polémico duelo en Portugal. La habilidad del dúo para mantenerse en pie cuando se tocaron en la curva 10 en la vuelta 21 y, posteriormente, la habilidad del vigente campeón del mundo para resistir en cabeza de carrera, defenderla en la siguiente vuelta y luego cimentarla con un nuevo récord de vuelta rápida a dos giros de la bandera a cuadros, demostraron por qué MotoGP es una categoría en la que merece la pena invertir.

El hecho de que se produjera ante la mejor asistencia de público del circuito desde 2015 puso aún más de relieve lo importante que es Jerez en el calendario. Su contrato actual con Dorna expira el año que viene, aunque es casi seguro que se renovará.

"Jerez es impresionante", dijo Bagnaia, ganador de los tres últimos GP de España. "Toda la pista... pero las curvas 9 y 10 es algo que te deja sin palabras. Es increíble. Ya cuando haces la vuelta de reconocimiento, ves a la gente en los árboles. Es algo increíble y es difícil ver algo así, porque Mugello es muy grande, tiene muchos sitios también [para los aficionados] y es impresionante. Pero aquí, ver las curvas 9 y 10 es algo que me da mucha motivación. Es fantástico y me encanta correr en Jerez por esto. Para mí, sí, es una de las carreras más características del calendario. Una de las más bonitas. Las batallas aquí son siempre geniales. Es una de las mejores".

Márquez, que celebró su primer podio en carrera larga con Ducati ante un público local enfervorizado, añadió: "No es porque sea español, es porque ya a las 6:30 de la mañana las curvas 9 y 10 estaban llenas. Para mí es la mejor carrera de la temporada. A veces mis amigos me preguntan 'dónde podemos ir, queremos ir a una buena carrera'. Jerez. Es la mejor y es algo especial, por la ciudad, por el circuito. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso porque es el GP de España y es uno de los mejores grandes premios del calendario en cuanto a afición".

La prueba jerezana siempre ha sido uno de los eventos más concurridos del calendario, pero no ha superado los 200.000 espectadores en un fin de semana desde 2015. Dorna anunció el domingo que se había establecido un récord de asistencia cercano a los 300.000 espectadores, pero más tarde admitió que se había cometido un error de cómputo y que la cifra real era de 181.289. Aun así, es superior a la de 2023 (163.479).

Lo que el GP de España 2024 ha hecho es dar a los nuevos propietarios de la categoría, Liberty Media, un modelo de lo que tiene que hacer para conseguir que la gente se enganche al campeonato. La entrada más barata para el fin de semana costaba 99 euros, y se redujo a 79. Eso era sólo para la entrada general, pero para las zonas de la pista que tenían el mejor ambiente. De hecho, en la vuelta postcarrera, los pilotos celebraron con los aficionados en esas zonas alrededor de las curvas 9 y 10, mientras que el podio al sprint tuvo lugar allí el sábado por la tarde.

Otras pruebas, como el Gran Premio de Francia, también están consiguiendo grandes cifras de asistencia. Pero MotoGP necesita una joya en su calendario. Por muy brillante que sea Le Mans, que MotoGP haga de la cita gala su evento estrella nunca funcionará. MotoGP nunca será la carrera más famosa que se dispute en Le Mans, y no debería intentar serlo. Assen, la Catedral, tiene un gran derecho para que le otorguen esa corona, pero el circuito que se utiliza ahora, aunque sigue siendo brillante, es una sombra del trazado icónico que solía ser antes de la remodelación de 2006.

Jerez, por el contrario, ha mejorado con el tiempo. Se deshizo en 1992 de la sección derecha-izquierda-derecha que comprendía las curvas 6-8 y abrió el circuito para conectar las curvas 5 y 6 mediante una bajada hacia un punto de acción clave: durante la primera vuelta de la carrera de MotoGP del pasado domingo, Bagnaia ejecutó un doble adelantamiento por el exterior de la frenada hacia la curva 6 sobre Marco Bezzecchi y Jorge Martín para colocarse segundo que justifica por sí solo este cambio.

Phillip Island merece una mención como, posiblemente, uno de los mejores circuitos del planeta. Pero su ubicación, aunque espectacular, no es la más práctica y, desde luego, no se acerca a Jerez en cuanto a ambiente. Mugello es otra pista maravillosa en un lugar impresionante, pero las cifras de público (según los datos proporcionados por Dorna, que se remontan a 2006) rara vez se han acercado a las de Jerez.

Y eso, a la hora de definir un evento de motorsport, es lo más importante. Mónaco no es el mejor circuito del calendario de la Fórmula 1, ni suele ofrecer carreras emocionantes. Pero incluso en un calendario repleto de circuitos urbanos, el GP del Principado sigue siendo un momento único del año. El Circuito de la Sarthe, donde se disputan las 24 Horas de Le Mans, tampoco puede presumir de ser el más emocionante. ¡Pero no importa, porque es Le Mans! Sólo esas dos palabras ya desatan el fervor de los aficionados a las carreras.

El GP de España 2024 no fue perfecto, y ofreció otras lecciones que Liberty deberá tener en cuenta cuando empiece a dar forma al futuro de MotoGP. La carrera al sprint del sábado, en la que 15 pilotos sufrieron caídas en 12 vueltas debido, sobre todo, a parches de humedad que no podían ver, hizo que la categoría pareciera ridícula. La mayor ventaja de MotoGP sobre casi todos los demás campeonatos mundiales es que sus carreras no tienen rival. Pero lo del sábado no ayudó.

La solución no estaba clara. Maverick Viñales -que se cayó en la curva 5 una vuelta después de que Alex Márquez, Enea Bastianini y Brad Binder se fueran al suelo en el mismo lugar mientras luchaban por el podio, lo que dio el tercer puesto al de Aprilia- consideró que la sprint debería haberse parado con bandera roja para asegurarse de que la pista era realmente segura. Su compañero de equipo, Aleix Espargaró, cuestionó si la sprint debería haber empezado a las 3 de la tarde en lugar de retrasarse mientras se secaban las zonas problemáticas.

La respuesta correcta aquí es una cuestión de opinión, pero hay que aprender de esto para el futuro, ya que Jerez es conocido por tener problemas con las zonas húmedas de secado lento después de llover. Todo esto llevó a un segundo momento de locura sobre el que se había advertido a MotoGP incluso antes de que se implementara la norma de presiones mínimas de neumáticos. El caos provocó que Fabio Quartararo, que ya rodaba noveno antes de una serie de caídas tras clasificarse 23º, se encontrara en tercera posición en las últimas vueltas.

El francés se impuso a Dani Pedrosa y celebró un podio merecido e improbable, dado el actual momento de Yamaha. Subiendo al podio ante las abarrotadas gradas de las curvas 9 y 10, formó parte de un momento especial para los aficionados... hasta que más tarde fue sancionado con ocho segundos por infringir la regla de presiones.

Con Yamaha ajustando la presión de sus gomas en previsión de que se quedaría en el pelotón con el resto de motos, el caos echó por tierra esta estrategia y no hubo nada que el campeón del mundo de 2021 pudiera hacer para contrarrestarlo. Una gran carrera desperdiciada por una mala normativa.

No fue el único: Miguel Oliveira dijo a los medios el domingo que la regla de la presión de los neumáticos no debería aplicarse cuando la pista está mojada, porque una ligera discrepancia en la presión no es lo que evitará que te caigas. Por supuesto, Liberty Media no redactará ningún reglamento, pero eso no debería impedirle entablar discusiones constructivas con la FIM, los equipos y los fabricantes, y en este caso Michelin, sobre cuestiones perjudiciales para el crecimiento de MotoGP como producto deportivo.

Sin embargo, ninguno de estos problemas eclipsó en última instancia el mejor fin de semana de MotoGP en mucho tiempo, en una temporada 2024 que ha sido espectacular desde el principio. Mientras que el resto de la campaña sin duda nos deparará más emociones, MotoGP debe comenzar ahora la preparación del GP de España 2025 reposicionándolo como la joya de la corona del Mundial. Ah, y hacer que el domingo por la mañana Pink Floyd vuelva a ser una parte obligatoria de la experiencia de Jerez...