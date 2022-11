Por qué los fichajes de MotoGP no llevan los colores de sus nuevos equipos

Cargar el reproductor de audio

La pretemporada de MotoGP 2023 ya está en marcha. La pretemporada dio su pistoletazo de salida en el Test Oficial de Valencia, celebrado dos días después del último gran premio del año en el trazado levantino de Cheste.

Horarios y previa de los test de Valencia de MotoGP: Arranca MotoGP 2023: ocho horas de test y revisión médica obligatoria

Se trata de la primera ocasión en la que los nuevos fichajes se pueden subir a sus nuevas monturas, ya sea por un cambio de equipo, de fábrica o de categoría.

En este caso particular, son varios los pilotos que se dan un cambio de aires para 2023, a saber: Pol Espargaró, Alex Rins, Joan Mir, Alex Márquez, Augusto Fernández, Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Jack Miller y Enea Bastianini.

Sin embargo, y pese al deseo de muchos aficionados, aún no es el momento de verlos con los colores de sus nuevos equipos. Prácticamente todos los nombres arriba citados enfundan un mono sin logos (más allá de los patrocinadores personales, su nombre o dorsal y alguna T de 'test'), y las motos suelen montar carenados en negro.

Jack Miller, con un mono especial en el Test de Valencia de MotoGP 2023

Pero, ¿por qué se da esta situación? ¿No tienen los monos con los nuevos equipos preparados para los test? En absoluto.

Se trata de una solución a las incompatibilidades contractuales que se dan en los test de noviembre. Los contratos, tanto con los equipos como con sus patrocinadores, suelen firmarse por un periodo anual, y no por temporadas.

Dicho de otra forma, los pilotos tienen un contrato de patrocinio con X marca, y hasta que no venza ese contrato (es decir, hasta que no termine 2023) no pueden vestir los colores de otra empresa. Por ejemplo, si un piloto tiene firmado, vía equipo, un acuerdo con Red Bull, no podrá montarse en una moto con los colores de Monster mientras siga con el contrato en vigor.

Además, al seguir estando contractualmente ligados a su equipo de la campaña 2022, muchos pilotos ven limitados los temas de los que pueden hablar con la prensa. Joan Mir y Alex Rins acordaron con Suzuki que directamente no harán declaraciones a los medios, y Pol Espargaró no podrá hablar de Honda. Como norma general, tampoco se les permite a los pilotos hacer comparaciones entre su antigua y su nueva moto hasta que no se coman las uvas.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!