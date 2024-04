Por qué la gran carrera de MotoGP en Austin era lo que Liberty quería ver

Un elemento básico de los deportes estadounidenses es el "medidor de ruido" que aparece en los televisores Jumbotron de los estadios: se trata de un monitor de decibelios, claramente falsificado, que anima a los excitados aficionados locales a gritar aún más fuerte, algo que se suele emplear para molestar al rival en un tiro libre en la NBA, por ejemplo.

Pero no se puede fingir el ruido de los aficionados en un circuito al aire libre, y desde mi posición, en el interior de la curva 1 durante la carrera larga de MotoGP en Austin del pasado domingo, pude oír claramente la emoción de la multitud, haciendo un ruido genuino como reacción a algunas de las emocionantes acciones en pista, a los muchos adelantamientos, o la importante caída de Marc Márquez.

La del COTA fue la primera carrera tras la noticia de que Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, ha adquirido el 86% de Dorna Sports, propietaria de MotoGP, en un acuerdo por valor de 4.200 millones de euros que se espera cerrar a finales de 2024.

El acuerdo con la empresa significa que la visita de la categoría reina al Circuito de las Américas era mucho más importante este año. No sólo porque ahora es la única ronda a ese lado del Atlántico, tras la cancelación del GP de Argentina, sino porque la adquisición significa que Estados Unidos tiene ahora una gran participación en el juego de MotoGP.

No me cabe la menor duda de que la categoría tiene un enorme margen de crecimiento en Estados Unidos -como un parque de atracciones de posibilidades-, y sin duda puede aprender de la experiencia en la F1 hasta ahora.

Puede que sea una feliz coincidencia, pero la adquisición del equipo RNF por parte de Trackhouse, estructura procedente de la NASCAR, supone que ahora las barras y las estrellas están en la parrilla, mientras que la carrera de Joe Roberts en Moto2, en la que fue segundo, le puede otorgar el potencial para que el país vuelva a tener a un piloto en la clase de las motos pesadas.

Con Liberty, la asistencia a los circuitos de la Fórmula 1 se ha disparado hasta el punto de que el propietario del COTA, Bobby Epstein, aspiraba a congregar a medio millón de personas en el Gran Premio de Estados Unidos, hasta la sorprendente caída del año pasado. Por supuesto, la asistencia de MotoGP en Texas está muy lejos de la de la F1, así que hay mucho trabajo por hacer aquí.

Aunque esta vez Liberty no tiene el comodín de una docuserie como 'Drive to Survive', que enseñó cómo es el exclusivo mundo de la F1 coincidiendo con una pandemia mundial y un público necesitado de entretenimiento, sabe cuáles son los botones correctos que hay que pulsar. "Me gustaría pensar que algunas de las cosas que hemos hecho para mostrar al mundo el valor y el poder de la Fórmula 1, podemos llevarlas a MotoGP", dijo el CEO de Liberty Media, Greg Maffei. "Llamémoslo reconocimiento de patrones".

"MotoGP es un deporte grande y emocionante. Enormemente emocionante, no creo que necesitemos cambiar eso en absoluto. De hecho, no queremos hacerlo. Lo que queremos hacer es mostrar al mundo lo emocionante que es este deporte", explicó.

Con una base de aficionados que se encuentra principalmente en España, Italia y Francia, además de algunas zonas de Asia y Australia, Maffei planea poner en práctica los aprendizajes de Liberty en la F1 para aumentar la influencia de MotoGP fuera de su burbuja actual a una "audiencia más amplia" en todo el mundo.

Los pilotos son auténticos héroes, con algunas historias épicas a sus espaldas, y hay grandes personajes en la parrilla que necesitan desarrollarse para que el público los conozca, para que asistan más aficionados a los circuitos y haya más espectadores detrás de la televisión. En pocas palabras, MotoGP necesita otros ojos.

La mayor estrella actual del Mundial, Marc Márquez, señala que dirigirse a una generación más joven también supondría una "gran diferencia". Por ejemplo, Pedro Acosta es un joven y extraordinario debutante que está llamado a ser la próxima gran estrella, con mucha labia y procedente de un entorno muy humilde.

Lo que ya tiene MotoGP es un producto de carreras muy emocionante, donde (a diferencia de la F1) la identidad del ganador de cada carrera no es una certeza. Por supuesto, la máxima categoría del motociclismo ha tenido periodos de dominio de alguna marca, y puede producir algunas procesiones por la aerodinámica y carreras definidas por los neumáticos, pero ha dado con un poso rico en imprevisibilidad, con muchos más fabricantes y contendientes a la victoria en comparación con la Fórmula 1.

Dicho esto, esta ha sido, con diferencia, la mejor carrera de MotoGP que se ha disputado en Austin, con emocionantes duelos en pista, y los aficionados que estaban allí se divirtieron de lo lindo, aunque, curiosamente, el COTA es una de las pistas de MotoGP que no revela su número de espectadores, aunque sí lo hace para la F1.

La sensacional remontada de Maverick Viñales desde la la undécima posición hasta la victoria, antes de ponerse una máscara y una capa de Batman en el podio, se produjo ante un público que yo estimaría en torno a los 70.000 espectadores, una fracción de los 432.000 que atrae la F1 durante el fin de semana.

La mayoría de los aficionados eran claramente ávidos, con artículos de merchandising por todas partes y largas y pacientes colas para jugar a los videojuegos en las zonas de recreo. A juzgar por mi vuelo desde Miami y por la gente que había en el aeropuerto, había muchos que habían volado desde toda América para la ocasión, así como el personal de los equipos desde Europa.

Pero, en Austin, no se sabía que una categoría mundial de motorsport estaba en la ciudad, a diferencia de cuando la F1 llega aquí. La única señalización que vi durante el fin de semana era la del extravagante evento de King of the Baggers. Asistí a una exposición de motos artesanales muy chula en la ciudad, y no vi ni una sola moto de MotoGP expuesta... ¡pero había un F1 de exhibición de Red Bull!

Uno se imagina que Liberty Media puede mejorar su promoción y añadir carreras en Estados Unidos, o tal vez mover esta carrera y no hacerla coincidir con el Masters de golf sería un acierto. Revivir las carreras en Indianápolis o Laguna Seca parecería una vía obvia a explorar. He oído hablar de Barber Motorsports Park e incluso del circuito de Daytona, lo que sería una auténtica locura...

"Cuando nos hicimos cargo de la Fórmula 1, ésta sólo tenía una carrera en Estados Unidos", añade Maffei al respecto. "No estoy sugiriendo que vayamos a llegar a tres, pero la oportunidad de crecer en Estados Unidos, y en otras geografías, probablemente no aumente el número total de carreras, sino que se extienda a otros lugares".

Rins, un héroe improbable que demuestra su valía en Austin

La etiqueta de "Rey de COTA" parece entusiasmar a los aficionados locales, y con Marc Márquez de capa caída por las lesiones en los últimos años -el mayor grito del domingo fue cuando se cayó, liderando- ha sido Alex Rins quien ha dado un paso al frente mientras tanto, y ha reunido a un buen número de seguidores en Austin.

Cuando el sábado por la noche hizo una aparición inesperada para conocer a los aficionados y saludarlos, la reacción fue sencillamente asombrosa, y fue absolutamente acosado para hacerse fotos. El público, bien informado, conocía también sus victorias en Moto3 y Moto2.

El año pasado en COTA, el barcelonés se convirtió en el octavo piloto en ganar con dos equipos de fábrica en la era de MotoGP (desde 2002), junto a Jack Miller, Andrea Dovizioso, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Viñales, Max Biaggi y Valentino Rossi. Fue la última victoria de Honda, una hazaña épica en sí misma dados sus problemas, pero este año no habría milagros, ¡aunque estaba octavo en la primera vuelta! Acabó cayéndose.

"Ha sido frustrante, estamos sufriendo con nuestra moto", dijo el español a los aficionados. "Cuando sales a la pista entiendes que va a ser difícil y tenemos que aceptar lo que tenemos y lo que estamos haciendo. Volveremos. Es un proceso y lleva tiempo. Lo último que necesitamos perder es la fe. No fue fácil ganar con la Honda aquí, todavía la última victoria para ellos, y estoy muy orgulloso de eso. Así que demuestra lo que puede pasar".

Aunque los críticos señalarán la multitud de pilotos españoles e italianos en MotoGP como algo negativo, creo que este entusiasmo de un público estadounidense hacia un piloto catalán demuestra que eso no importa cuando los aficionados están convencidos de que estos chicos son los mejores pilotos del planeta. Y este es el quid de la cuestión: Liberty debe contar esa historia de forma que atraiga a más gente. Conseguir que se enganchen a ella como claramente lo están haciendo estos tipos.

A Estados Unidos también le encanta una historia de desamparo, y las nuevas concesiones de MotoGP dan a Yamaha la oportunidad de recuperar su antigua gloria. Y en este sentido parece casi la otra cara de la moneda de la F1, que tiene a su nuevo público cautivado por las personalidades, aunque no siempre porque las carreras sean emocionantes.

MotoGP no necesita reinventarse, sino promocionarse con más eficacia. No debería intentar ser la Fórmula 1, pero sí tomar nota de ella. La adquisición por parte de una empresa inteligente que entienda cómo funcionan la televisión y los medios digitales, y qué palancas hay que accionar para ello, puede llevar absolutamente a este deporte a otro nivel.