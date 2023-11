Por qué Brad Binder está un escalón por encima dentro de KTM en MotoGP

En el pasado Gran Premio de Tailandia de MotoGP, Brad Binder volvió a hacer una fantástica actuación para KTM, con un par de segundos puestos en la sprint y en la carrera larga del domingo, aunque en este último caso fue relegado a la tercera plaza por exceder los límites de la pista en la última vuelta.



Fue su cuarto podio dominical del año y el sexto los sábados, incluyendo dos victorias en las pruebas cortas. El otro piloto de la casa de Mattighofen que ha subido al podio en 2023 en un domingo es Jack Miller, su compañero en el equipo oficial, que fue tercero en el Gran Premio de España, sumándolo a otros dos podios en las sprint.

No ha sido un año fácil para KTM. Binder ha sido la única pizca estable en las filas de la marca austriaca. Miller fue fichado desde Ducati para este 2023, por lo que ha necesitado tiempo para adaptarse a la poco convencional RC16.



Pol Espargaró, por su parte, es conocido por KTM: pasó dos años fuera, en Honda, antes de regresar para esta campaña al GasGas Tech3. Tras comprobar que la moto había cambiado mucho durante su ausencia, la temporada del español se vio interrumpida tras sufrir numerosas fracturas en un violento accidente en los Libres 2 de Portugal.



El de Granollers estaría de baja hasta el GP de Gran Bretaña. Su compañero de equipo, Augusto Fernández, es un 'rookie', y aunque ha mostrado grandes destellos de velocidad, sigue adaptándose a la categoría reina.



Y así, las esperanzas de KTM de obtener buenos resultados han descansado en gran medida sobre los hombros de Binder. En Buriram, mientras que el #33 cruzó la meta segundo, quedándose a sólo 0.114 segundos del ganador, Jorge Martín, la siguiente KTM fue la de Miller, 16º, a 17.5 segundos de distancia. Y tras él, el dúo del Tech3.

"Estoy luchando mucho con esta moto", empezó diciendo Pol Espargaró en Tailandia. "Tengo la sensación de que también Augusto está luchando en las carreras, y Jack hoy [por el domingo] ha luchado mucho. Creo que Brad, de alguna manera, si lo pones en una Moto2 es capaz de ganar carreras, porque su nivel ahora es super alto".



"Siento que lucho mucho [en] estas carreras donde hace calor. Lo hace mucho más físico, y todavía me estoy recuperando. No me siento preparado para estas condiciones extremas. Pero sobre todo no me siento cómodo en esta moto con los cambios que hacen durante todo el año", siguió.



"Cuando usamos este tipo de carcasas [del neumático] que son muy duras, perdemos el agarre en los bordes y no soy capaz de pilotar la moto. No soy capaz de ser rápido. Lo intento, pero cuando sigo lo que dicen los ingenieros, porque es la moto la que hay que pilotar así, me cuesta mucho y no soy capaz".



Para hacer frente a las exigencias del calor en Tailandia, Michelin llevó un neumático trasero con una carcasa más dura. Esto suele causar problemas a los pilotos de KTM. Excepto a Binder, al parecer. Con la misma goma, en Austria, fue segundo tanto en la sprint como el domingo, en Indonesia fue sexto a pesar de dos Long Lap Penalty; y en India fue cuarto.



Por el contrario, Miller quedó un puesto por detrás de él en Indonesia; fue 14º en India y en Austria fue 15º. Parte de este déficit puede atribuirse a que el 'aussie' probó varias configuraciones similares a la de Binder a principios de temporada, con el fin de maximizar su paquete.



El de Potchefstroom terminó sexto en el campeonato en 2022, y actualmente ocupa la cuarta posición, 105 puntos por delante de la siguiente KTM en la tabla, Miller, en 10ª posición. Es el único piloto titular de KTM que ha sumado puntos en todos los fines de semana.



Incluso en las sesiones de clasificación, que han sido un punto débil en los últimos años para Binder, ha logrado grandes avances. Tras 17 carreras en 2023, su posición media de salida es la octava, con una P2 en Australia como mejor resultado. El año pasado, su media para toda la campaña fue 12º, con un tercer puesto en Japón como mejor registro.

"De momento, sólo Brad está rindiendo", añadió Espargaró. "Los demás [KTM] están luchando, así que no digo que la moto esté hecha para Brad. Ni mucho menos. En realidad, digo que Brad es tan bueno que es capaz de ser rápido con cualquier moto que le pongas. Después de la carrera de hoy [por Tailandia], que estamos lejos de los primeros y los tres somos los últimos es algo que tenemos que estudiar para el futuro"



El catalán señala que, en Chang, Binder, que reconoció que su moto no era perfecta, marcó la diferencia al poder frenar más tarde en las curvas y conseguir más velocidad. Esto sin duda le habrá ayudado a anular los problemas de tracción con los que los otros pilotos de KTM tuvieron tantos problemas en Tailandia.



La introducción por parte de KTM del chasis de fibra de carbono, que Dani Pedrosa probó por primera vez en el test de Misano, aportó algo en Japón del agarre trasero que le faltaba a Binder el año pasado. Ninguno de los dos pilotos del Tech3 cuenta actualmente con esta montura, lo que explica parte de su déficit.

Pero más que todo eso, Espargaró cree que la capacidad de Binder para adaptarse a cada cambio que KTM hace en la moto es lo que ha garantizado su consistente estado de forma en 2023.



"Es capaz, de alguna manera, de frenar un poco más tarde y luego mantener la velocidad en las curvas", explicó el #44 cuando se le preguntó dónde está marcando el sudafricano la diferencia. "Normalmente, con Brad [en el pasado] rodábamos bastante parecido, pero él ha ido cambiando su estilo de pilotaje a lo largo de los años a medida que la moto ha ido cambiando".



"Ha sido capaz de adaptarse a las nuevas condiciones un poco más fácil que yo, quizás porque es más joven y está más fresco. Pero yo estoy luchando mucho y de momento no soy capaz de hacerlo. En Europa soy capaz, pero fuera de Europa, cuando necesitas ir al máximo nivel de pilotaje que pide la moto, no", finalizó.



Con el mercado viendo a la mayoría de pilotos titulares libres de sus actuales asientos para la temporada 2025, KTM ya ha renovado a Binder hasta finales de 2026. Y es fácil ver por qué. Con una moto que todavía tiene algunos puntos débiles, es capaz de mantener a las Ducati cerca semana a semana. Si KTM puede dar el paso que necesita para mantener el desafío por la victoria en cada fin de semana de 2024, Binder ya ha demostrado que lo aprovechará al máximo.