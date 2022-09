Poncharal quiere que sus pilotos "crean en el proyecto" en 2023

Cargar el reproductor de audio

Menos de un año después de incorporarse al Tech 3, Remy Gardner y Raúl Fernández ya saben que la próxima temporada no vestirán los colores del equipo francés ni de KTM. Los líderes de Moto2 de la pasada temporada no lograron convencer a los altos mandos y en primavera Fernández fue liberado para incorporarse a RNF.

Su compañero de equipo, por contra, estuvo muy cerca de renovar con el equipo galo, pero terminó siendo descartado y competirá la próxima campaña con una Yamaha oficial en el WSBK.

Acostumbrados a ser protagonistas en Moto2, ambos han pasado apuros este año, en el mejor de los casos luchando por unos pocos puntos, y Fernández admitió que necesitaba encontrar nuevos retos para mantenerse motivado. Gardner, por su parte, tuvo una amarga ruptura con la marca, que "falta de profesionalidad" por su parte.

El Tech3 está a punto de abrir un nuevo capítulo con el regreso de Pol Espargaró, antiguo piloto del equipo y de KTM, y la llegada de otro piloto procedente de Moto2, Augusto Fernández, confirmado como titular en el GP de Aragón. Sin nombrar directamente a sus actuales pilotos, Hervé Poncharal espera que este renovado dúo aporte el aire fresco que necesita Tech3.

"La vida me ha enseñado algunas lecciones", dijo el jefe del equipo a la página web oficial del campeonato. "Hace un año me preguntaron qué pensaba de nuestra alineación de 2022 y dije que era una alineación de ensueño. Éramos muy ambiciosos y pensábamos que iba a ser una gran temporada. Por desgracia, las cosas no salieron como habíamos planeado. Así que prefiero no hablar demasiado sobre nuestras expectativas para el año que viene".

"Sea cual sea el nivel del proyecto, necesitamos personas comprometidas, que compartan nuestra filosofía, que sean entusiastas y que se unan al proyecto porque creen en él, porque les gusta el proyecto y la gente. Es muy, muy importante estar juntos, empujar todos hacia el mismo objetivo y avanzar en la misma dirección. Un objetivo, una visión; tenemos que compartirla todos juntos".

"Por supuesto, necesitamos una buena moto, buenos pilotos, pero sobre todo necesitamos un buen ambiente en el box, con gente que crea en el proyecto; que todos empujen y se muevan en la misma dirección", añadió Poncharal a Canal+.

Augusto Fernández

El francés está convencido de que la combinación de Pol Espargaró, que vuelve sobre sus pasos tras dos campañas complicadas con Honda, y Augusto Fernández, actual líder de Moto2, aportará un espíritu positivo al equipo : "Creo que con Pol y Augusto lo tendremos [el espíritu]. Por otra parte, con Jack Miller y Brad Binder [en el equipo oficial], tendremos cuatro pilotos en el grupo Pierer Mobility que impulsarán el proyecto. Tenemos que hacer avanzar el proyecto. [...] Tenemos una buena moto, pero si queremos que sea aún mejor necesitamos que todos trabajen en la misma dirección, y lo más importante, con una gran sonrisa".

El cambio de pilotos irá acompañado de un cambio de colores, ya que las KTM lucirán el rojo de GasGas, propiedad del mismo fabricante. "Es una marca nueva, joven y española", subrayó Poncharal. "¿Quién mejor que dos pilotos españoles para llevar los colores de GasGas y ser sus embajadores? Tenemos un equipo muy equilibrado, con la experiencia de Pol Espargaró y la juventud de Augusto Fernández. Está haciendo una gran temporada en Moto2. Cruzamos los dedos para que siga disputando el título y gane la última carrera en Valencia".

Pol Espargaró competirá con un material oficial

KTM ha afirmado en varias ocasiones que ve su asociación con Tech3 como una extensión de un equipo de fábrica, y el conjunto con sede en Bormes-les-Mimosas tiene la palabra "fábrica" en su nombre oficial. Sin embargo, las dificultades de Danilo Petrucci e Iker Lecuona en 2021 y de Remy Gardner y Raúl Fernández esta temporada han creado un cierto desfase con los pilotos oficiales del equipo, Brad Binder y Miguel Oliveira.

Poncharal espera ver un rendimiento más fuerte en 2023, apoyándose sobre todo en la experiencia de Pol Espargaró, al que considera capaz de competir con Binder y Miller : "El año que viene habrá claramente tres pilotos en el grupo Pierer Mobility, que incluye las marcas KTM y GasGas, que estarán para ganar carreras, para luchar por estar delante, para hacer evolucionar el equipo, y son Binder, Miller y Pol Espargaró."

Pol Espargaró

"Espero que Pol los desafíe y que ese sea su objetivo. Dice que quiere ser el capitán. Tendrá que competir con Miller y Binder, pero será muy interesante. Vemos que hay muchos cambios, muchos técnicos que vienen de Ducati y de otros fabricantes".

"El proyecto de MotoGP es crucial e hiper-importante para el Pierer Mobility Group. Ahora tenemos las marcas KTM y GasGas. Tendremos tres pilotos con el calibre necesario para ganar carreras y luchar por el top 5 al final de la temporada. Este es el objetivo de Pol. El objetivo de Augusto es ganarlo [el título de rookie], pero va a ser bastante fácil porque será el único debutante".

Augusto Fernández planea beneficiarse de la experiencia de los tres pilotos que le rodean en 2022, llevando sus marcas paso a paso. "[Espargaró] tiene mucha experiencia y ha sido súper rápido con la KTM en el pasado", recordó el líder de Moto2. "Tiene mucha experiencia en MotoGP en general y también están Jack y Brad, así que será un equipo con experiencia. Puedo aprender mucho de ellos, así que estoy deseando hacerlo".

"Obviamente, quiero ganarles, pero primero tengo que aprender mucho. Es una categoría diferente, una nueva cilindrada, una nueva moto con nuevos neumáticos, todo será nuevo. Tengo que aprender mucho y ser paciente, pero el objetivo es ganarles al final".

