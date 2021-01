"Los pilotos de MotoGP no son papel higiénico de usar y tirar"

Lecuona se unió al Tech 3 a finales de 2020 como sustituto de Brad Binder cuando KTM ascendió al sudafricano a su equipo de fábrica en lugar de Johann Zarco.

El español reconoció que su paso a MotoGP quizás llegó "demasiado pronto", ya que debutó en Moto2 con 16 años en 2016, pero en su primera temporada en la categoría reina logró tres top 10 y acabó 20º el campeonato a pesar de perderse los tres últimos grandes premios por el coronavirus

Mientas que los otros rookies de 2020, Binder y Alex Márquez, llegaron a MotoGP con 145 y 135 grandes premios respectivamente frente a los 56 de Lecuona, a mitad de temporada se publicó que el valenciano podía volver a Moto2 y Dovizioso ocuparía su plaza.

El italiano estuvo en negociaciones con KTM para 2021, pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo y se tomará un año sabático.

Hablando con Motorsport.com, Poncharal reconoció su enfado por tener que responder preguntas sobre el futuro de Lecuona, a pesar de que KTM confirmó su plaza para 2021 durante la pretemporada.

"Lo bueno de Iker es que confía mucho en el equipo y en mí", dijo Poncharal. "Le dije: 'Iker, no importa lo que escuches, no importa toda la mierda que oigas o leas. Piensa en ti mismo, en tu trabajo, y yo te digo que eres mi piloto en 2020 y los serás en 2021 al cien por cien. Así que no prestes demasiada atención a esto'.

"Algunos periodistas que se creen un poco superestrellas siguieron preguntando [sobre Dovizioso sustituyendo a Lecuona], y en algún momento me enfadé un poco porque no importa cuántas veces digas [que no], a veces parece que hay una fuerza superior o una persona superior diciéndome que cambie [de alineación].

Dovizioso ya corrió en 2012 en el Tech 3 en su etapa de Yamaha, sumando seis podios. Poncharal confiesa que tiene "mucho respeto" por el italiano, pero insiste que cambiarle por Lecuona nunca fue una opción.

"Andrea habló con KTM en invierno y no llegaron a un acuerdo", aclara. "Luego, en agosto, [los medios de comunicación] vinieron a mí y le dije a todos y a los periodistas que eran una falta de respeto [los rumores]".

"Tenemos un contrato firmado con Iker y ¿por qué deberíamos decirle que vuelva a Moto2? Los pilotos no son papel higiénico de usar y tirar".

"Lo subimos de Moto2, nos arriesgamos mucho porque habría sido más fácil mantenerle en Moto2 un año más para intentar ganar carreras y, por qué no, el campeonato, y subir a MotoGP".

"Nos siguió, confió en nosotros y después de un año donde empezó a mostrar su potencial, le decimos que vuelva a Moto2. Nunca. Eso nunca sucederá conmigo y me alegro de que no haya pasado porque nunca va a suceder".

"Solo algunos periodistas superestrellas que saben más que nadie, que estaban haciendo sus planes, pensaron que iba a ser más emocionante".

Todas las Yamaha del equipo Tech3 en 500/MotoGP