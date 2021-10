Poncharal ataca a Lecuona por un error en Austin: "Sucede muy a menudo"

Hervé Poncharal no ocultó su frustración tras un Gran Premio de las Américas para olvidar del equipo Tech 3, que se fue de Austin de vacío. Iker Lecuona estaba en condiciones de puntuar. Tras pasar 19º en la primera vuelta, el español subió a la 15ª posición, pero un error le hizo perder dos plazas. Finalmente fue 16º en meta, a casi dos segundos de Valentino Rossi, que se llevó el último punto.

El valenciano completó buenas actuaciones a final de verano en Austria, Gran Bretaña y Aragón, pero se retiró por una caída en Misano. Tras un error en Texas, Poncharal lamentó la falta de consistencia de su piloto.

"Otro fin de semana muy frustrante para el equipo Tech3 KTM Factory Racing", resumió Poncharal. "Esta vez Iker no hizo una buena salida, en lo que suele ser bastante bueno. Tardó en recuperar posiciones y nos alegró su remontada. Esperábamos que pudiera sumar algunos puntos, que era el objetivo".

"Pero de nuevo, como ha sucedido muy a menudo, Iker cometió un error a mitad de carrera, que le costó bastante tiempo y algunos puestos. Aunque volvió a recuperarse y fue más rápido que los que tenía delante, no pudo pillarlos a todos. Terminó 16º, que es el peor resultados posible. Nos habría gustado sumar un punto al menos con uno de nuestros pilotos. Es frustrante y un déjà vu. Tenemos que trabajar en la consistencia y ese es el objetivo para las próximas carreras".

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la foto para ver las imágenes de Iker Lecuona en el GP de las Américas)

Lecuona –que debutaba en COTA con la MotoGP– pensaba que tenía ritmo para puntuar, pero cree que su caótica primera vuelta se lo puso demasiado difícil.

"En general, ha sido un fin de semana difícil", admitió el #27. "No me sentía bien con la moto en estas condiciones, así que me costó mucho. Hice el warm up solo y mi ritmo quizá era suficientemente bueno como para estar cerca del top 10".

"Pero en la carrera varios pilotos me golpearon en la primera vuelta, dos o tres veces en las primeras curvas, así que me quedé muy atrás. Intenté remontar, pero he forzado mucho el neumático trasero en las primeras vueltas, así que no tenía agarre. Intenté alcanzar a Rossi en las últimas diez vueltas y le recuperé casi tres segundos, pero luego él se escapó mucho".

Danilo Petrucci acabó 20º y tampoco puntuó. A la actual pareja del equipo galo le quedan tres carreras en MotoGP.

"Sé que nuestros dos pilotos lo han intentado y han apretado, pero de momento no es suficiente. Esperemos que vaya un poco mejor la próxima vez, en la segunda carrera en Misano", zanjó Poncharal.