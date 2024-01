Poncharal explica por qué "no se puede ser demasiado romántico" en MotoGP

A veces se ha acusado a KTM de una mala gestión de sus pilotos, sobre todo de aquellos que pasan por el Tech3. A finales de 2021, Danilo Petrucci e Iker Lecuona tuvieron que ceder sus puestos a Remy Gardner y Raúl Fernández, que a su vez fueron descartados tras una sola temporada, en favor de Augusto Fernández y Pol Espargaró.

Para 2024, la marca de Mattighofen contaba con cinco pilotos para cuatro plazas, y Espargaró tuvo que dar un paso al lado y aceptar un papel piloto probador para este 2024, para dejar paso a Pedro Acosta.

Hervé Poncharal, máximo responsable del Tech3, acepta esta política de KTM, a veces dura con los pilotos, pero necesaria por la presión de resultados que existe sobre los fabricantes. "Cuando decides hacer este trabajo, tienes que entender que tienes que estar preparado para trabajar bajo presión", explica el francés en una entrevista a Motorsport.com. "Tienes que entender que has llegado a lo más alto y que lo has hecho porque te lo merecías, pero sólo te mantienes ahí si cumples las expectativas".

"Obviamente, estoy de acuerdo, a veces hay pilotos que no han sido renovados después de muy poco tiempo, pero por otro lado, cuando eres una marca que gasta tanto dinero, y tienes patrocinadores presionando y diciendo '¿dónde están los resultados?', no puedes ser ingenuo. Por desgracia, no se puede ser demasiado romántico".

"No tienes que cumplir las expectativas enseguida, pero tienes que dar señales, y para mí es muy importante que un 'rookie' muestre una curva de progresión que vaya hacia arriba entre el primer y el último gran premio. Y seamos realistas, si tenemos un piloto que creemos que es bueno pero tenemos la oportunidad de llevarnos a alguien que es mejor, nos lo llevamos", siguió.

Describiéndose a sí mismo como un jefe sentimental, al propio Poncharal a veces le cuesta lidiar con ciertos episodios, pero cree que es necesario dejar su estado de ánimo en un segundo plano, ya que la inversión de KTM a veces justifica la necesidad de un cambio inmediato.

"En este momento, una moto de MotoGP es totalmente diferente a la era de 500cc, o incluso al principio de la época de cuatro tiempos. Son naves espaciales. Cuando una fábrica invierte grandes cantidades de dinero, se supone que debe trabajar para dar una imagen fuerte, positiva, lo que significa tener resultados. Cuanto más avanzamos, cuanto más progresamos, más presión tenemos".

"Y sí, a veces es difícil para mí, porque soy una persona sentimental, quiero a la gente, quiero a mi equipo, y en el equipo tenemos a los pilotos. Durante una temporada, compartes muchísimo con ellos: altibajos, dificultades, alegrías, tristezas, lesiones, caídas... Eso hace que la relación sea más estrecha. Obviamente, te entristeces cuando una aventura llega a su fin, pero también tienes que entender el juego en su conjunto. Y a veces la gente me dice que hay demasiada presión sobre los pilotos, pero... ¿no crees que Pecco Bagnaia sintió la presión en su momento? ¿O Jorge Martín?".

Así es como KTM decidió convertir a Pol Espargaró en su piloto probador: "Al final, le ofrecimos a Pol formar parte de este grupo casi para siempre si él quería. Influirá en la técnica, que será importante, hará algunas carreras y seguirá vinculado a MotoGP, pero tendrá un poco más de tiempo libre. Tiene dos hijas, no es un desastre total decirle 'chao y hasta luego a la jungla'".

La elección de los pilotos de Tech 3 se basa principalmente en los deseos de KTM, con quien el equipo con firmó una unión en 2019. Anteriormente satélite de Yamaha, la escudería gala se ha convertido en un "equipo B" para los austriacos, que confían en ellos para promocionar la marca GasGas desde 2023. Tech3 ha perdido mucha independencia, pero también ha ganado en prestaciones, al obtener un equipamiento casi idéntico al del equipo oficial, lo que le permitió ganar dos carreras en 2020. Poncharal ve cosas buenas en este nuevo estatus y en el hecho de poder contar con la sólida red de jóvenes pilotos creada por el fabricante.

"Hace diez años, cuando éramos un equipo independiente, teníamos apoyo técnico, pero las motos tenían dos temporadas de antigüedad. Como resultado, teníamos 1.000 revoluciones de motor menos que los pilotos de fábrica porque querían ahorrar en costes. Teníamos que firmar contratos con los pilotos, así que éramos más independientes, podíamos ser más flexibles en su elección, pero nuestra situación era difícil porque no teníamos un paquete para ganar. Hoy, un equipo independiente puede luchar por el Mundial, algo que no habría ocurrido hace unos años".

"Ahora, en cada vez más equipos los pilotos están contratados por la fábrica, lo que es mucho más fácil porque están contentos de ser pilotos oficiales, y saben que su contrato será respetado. A veces, si un equipo independiente no está pagado por los patrocinadores, puede ser un poco más difícil. Y tenemos la misma moto que el equipo de fábrica y el 99 por ciento de las evoluciones, todo el tiempo", detalló.

"Hemos estado presionando para tener un mayor apoyo, una mayor implicación de la fábrica en nuestros equipos, pero en ese sentido también lo hemos hecho para [acabar perdiendo] parte de la independencia de nuestros equipos. Está claro que en este momento Pierer Mobility es un gran grupo, tienen ciertos mercados y pilotos de una nacionalidad para apoyar una marca, y me siento muy honrado y orgulloso de formar parte de él, porque cuidan de los 'rookies' con Red Bull".

"Tienen equipos de Moto3, nosotros tenemos uno, y equipos de Moto2 para luego subir a MotoGP, así que claramente tenemos esa ruta, y eso no se puede discutir siempre. Si no hubieran fichado a Acosta, habría querido ir a la categoría reina, y quizá lo habrían perdido como perdieron a Jorge Martín hace unos años. Después de eso, se habría ido a Ducati, Aprilia o Yamaha, no sé. No se puede ser tan ingenuo".

Poncharal acepta esta pérdida de autonomía y las decisiones tomadas por KTM, a menudo motivadas por las fuertes inversiones realizadas : "Si quieres ser totalmente independiente o libre, no debes depender de nadie, y eso no existe en el motorsport. Así que sí, somos un gran grupo, compartimos cosas, discutimos cosas. A veces, puede haber decisiones que parezcan duras o injustas desde fuera, pero hay una explicación, porque cuando tienes a cientos de personas trabajando en la fábrica y vas a verlas, ves su impaciencia".

"Así que es una estructura completa y hay que preocuparse de todos los aspectos. Estamos aquí porque tenemos cinco marcas que invierten. También hay que entenderlos, invierten por muchas razones, pero una de ellas es su pasión por las carreras. Y sin ellos, muchos pilotos no estarían aquí", finalizó.