Poncharal, sobre la crisis de Bagnaia: "Está todo en la cabeza"

El jefe saliente del equipo Tech3, Hervé Poncharal, cree que las dificultades encontradas por Pecco Bagnaia en la temporada 2025 de MotoGP estuvieron determinadas, en gran medida, por factores psicológicos.

El tricampeón del mundo de motociclismo debería haber estado más cerca de Marc Márquez, con ambos formando equipo en el box oficial de Ducati este año. Pero mientras el español ganó su séptimo título de la categoría reina, con 11 victorias en los 18 primeros grandes premios, el italiano ha tenido un año difícil, cayendo hasta la quinta posición del campeonato, sin siquiera puntuar en las últimas cinco citas del curso.

A lo largo del año, Bagnaia ha afirmado que su falta de resultados se debía a una incompatibilidad entre su estilo de pilotaje y el ADN de la GP25, y su dominante victoria en el Gran Premio de Japón no hizo más que acrecentar el misterio que se escondía tras el declive de su rendimiento.

Poncharal, que ha supervisado los debuts de numerosas estrellas de MotoGP durante su larga etapa al frente del Tech3, cree que Bagnaia ha estado librando una batalla interna a lo largo de 2025, tratando de dar sentido a sus dificultades.

"Qué misterio, cómo explicarlo", dijo el francés a los micrófonos de MotoGP. "Sobre todo cuando has visto que, de su pesadilla, ha salido una victoria increíble en Japón. No soy el señor 'sabelotodo', y tampoco quiero parecerlo, pero está claro que le pasan muchas cosas por la cabeza. Mucho, mucho".

Herve Poncharal, Director del equipo Tech3 KTM Red Bull Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Seguro que Pecco todavía sabe cómo pilotar una moto. La Ducati, en mi opinión, sigue siendo -aunque el margen de ventaja sea menor- la mejor moto en la pista. Y conoce a su equipo, su equipo le conoce a él. Así que, en mi opinión, no hay ninguna razón, ninguna razón real [para sus problemas]".

Poncharal sospecha que la increíble velocidad de Márquez con una moto idéntica influyó en el drástico bajón de forma de Bagnaia, recordando cómo otros pilotos sufrían por seguir el ritmo de Valentino Rossi cuando su equipo, Tech3, utilizaba las motos satélite de Yamaha.

"Definitivamente, [Márquez] influye", detalló. "Cuando tienes dificultades, cuando a veces tienes dudas en la cabeza y ves a tu vecino de garaje ganar, hacer la pole y ser el más rápido en cada sesión, y lo que dices no se escucha muy bien....".

"Cuando estaba con Yamaha, había cuatro M1. Valentino ganaba todas las carreras, ganaba todos los campeonatos, y los otros tres pilotos estaban completamente perdidos. Y tenían la misma moto, te lo puedo asegurar. Cuando mostramos los datos de Valentino a los otros, dijeron: 'No puedo hacerlo'. Y creo que pasó lo mismo cuando Marc estaba con Honda".

"Seguro que tener a un compañero de equipo como Marc Márquez haciendo lo que hace con la moto fue un shock. Y dejar de ser el número uno, dejar de ser el que siempre ganaba, en el que la fábrica ponía todas sus esperanzas, cambió completamente el juego", sentenció Poncharal, que dejó en Valencia la dirección del equipo que fundó a finales de los 80.