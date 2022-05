Poncharal cree que Gardner y Fernández "son demasiado impacientes"

Cargar el reproductor de audio

Los cinco rookies de la parrilla se han mostrado relativamente discretos desde el inicio de la temporada, solo Darryn Binder y Marco Bezzecchi han llegado al top 10 de la carrera, y Fabio Di Giannantonio ha esperado hasta la visita a Le Mans para sumar sus primeros puntos.

En Tech3, Remy Gardner tiene dos resultados entre los 15 primeros, pero Raúl Fernández sigue persiguiendo los puntos. Los dos pilotos, procedentes de Moto2, están teniendo un año muy diferente a la temporada 2021, cuando competían por el título de la categoría intermedia.

El jefe del equipo Tech3 se divirtió en el podcast de MotoGP, recordando que el mundial "nunca ha sido tan competitivo", lo que complica especialmente la aparición de jóvenes talentos: "La competitividad de la parrilla no ayuda a los debutantes en sus primeras temporadas. Tienen que entender eso".

"Es difícil cuando, fueron primero y segundo en Moto2 el año anterior. Estamos acostumbrados a estar en primera fila en casi todas las carreras, a ir al Parc Fermé, a estar en el podio en casi todas las carreras, a ir a conferencias de prensa..."

"Es un poco impactante porque, aunque saben que va a ser difícil, todos dicen: 'creo que lo haré bien y estaré con los líderes, la semana de prueba será suficiente para mí para entender y descubrir la categoría', pero no lo es. Es difícil para ellos, y también para nosotros porque siempre digo que un piloto feliz es un piloto rápido y un piloto positivo".

De esta manera, Poncharal pide a sus pilotos que se olviden por un momento del rendimiento puro, y que hagan los deberes para perfeccionar su curva de aprendizaje con paciencia, aunque entiende su afán y sus ganas de brillar.

"Mi trabajo en el equipo es asegurarme de que se mantengan positivos, mantengan el ánimo, sigan creyendo en sí mismos y entiendan que a veces un puesto 15 o 16 es un buen resultado. No es fácil tragar cuando eres un campeón. Lo sé, pero no tienen la presión de terminar entre los 15 primeros".

"La única presión que tienen es aprender, dar la mayor cantidad de vueltas posible, aprender a no caer porque tienes que terminar la carrera, ver la bandera a cuadros, tener la experiencia de una carrera en MotoGP, que es muy diferente de otras categorías. Tratar de aprender en una nueva categoría, tratar de conocer más cosas y que haya más gente a tu alrededor. Eso es lo que tienes que hacer en una primera temporada".

"A veces son demasiado impacientes, pero lo entiendo: son jóvenes, son rápidos y quieren la gloria. Y el puesto 15 o 17 no da mucha gloria. Es difícil para ellos entender".

"Puedes ver la cara de los que están a su alrededor. Ganaron y pasaron de Moto2 a MotoGP, son los más felices del mundo, y un poco después les cambia la cara. Creo que es bueno estar impaciente, pero no estés demasiado impaciente, porque hay un proceso de aprendizaje. Sea cual sea tu talento, tienes que pasar por un proceso de aprendizaje. Si no tienes éxito, te pierdes tu primera temporada".

El expediente de Jorge Martín y Fabio Quartararo como rookies no facilita las cosas, sobre todo en un campeonato con diferencias ínfimas, por lo que Poncharal no quiere que Remy Gardner y Raúl Fernández se comparen con ellos.

"En nuestro mundo, 1+1 no siempre es 2. Se necesita química, un equilibrio muy particular a veces. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío y yo te puedo contar muchas historias con un vaso medio vacío y otro medio lleno. Hay muchas cosas que no se pueden explicar. ¿Por qué Fabio [Quartararo] es el único que puede ser rápido en una Yamaha? Nadie lo dice. ¿Son malos Morbidelli y Dovizioso? No en absoluto, ambos fueron campeones del mundo".

"Marc [Márquez] fue el único bueno en una Honda hace unos años, Valentino [Rossi] fue el más rápido en la Yamaha antes. Es muy difícil explicar por qué y creo que es importante entender que el motorsport también es un deporte de equipo. Tienes que creer en el gente con la que trabajas, confiar en ellos, desde el equipo hasta los pilotos, pasando por los ingenieros. Tenemos que escucharte unos a otros y si quieres estar por delante, tienes que trabajar todos juntos y hablar, intercambiar con franqueza y no tener miedo a decir algo."

"Tenemos que mantenernos unidos. Eso es lo que Fabio está haciendo bien en este momento y otros campeones lo han hecho bien cuando estaban en la cima", concluyó.