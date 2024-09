Poncharal ve a Acosta peleando por el título de MotoGP en 2025

Es indudable que Pedro Acosta es una de las grandes sensaciones de MotoGP en esta temporada 2024. El piloto español ha irrumpido con fuerza en la escena del campeonato: después de sufrir durante la parte intermedia de su primera campaña en la categoría reina, ha vuelto a la base de la moto con la que empezó el año y ha recuperado su mejor nivel, que le ha permitido acumular un total de tres podios en carrera larga y cuatro en las sprints.

Aunque había quienes esperaban que el 'Tiburón de Mazarrón' ganara y probara las mieles del éxito ya este año, lo cierto es que la ausencia de victorias no empaña una campaña bastante buena, y que hace pensar en lo que podrá conseguir en el futuro, más asentado y ya como piloto oficial de KTM desde 2025.

Algunos se atreven a jugársela, y uno de los que lo ha hecho ha sido su jefe en el Tech3, Hervé Poncharal. El francés ha remarcado en varias ocasiones cuánto le ha sorprendido el murciano en su primer año, catalogándole incluso como el mejor piloto que ha pasado por su estructura. Y recientemente, en el podcast oficial de MotoGP, fue más allá y confesó que le ve peleando por el título el año que viene, si sale una batalla abierta.

"Es cierto que este año no se juega el título. Él lo sabe, y le decimos que no se comporte como un aspirante, que aprenda, disfrute y se prepare para lo que viene", empezó diciendo Poncharal sobre cómo está siendo el proceso. "Pero, para mí, a partir del año que viene estará ahí. No digo que vaya a ser el gran favorito, pero si hay cinco o seis nombres que podrían disputar el título, él será uno de ellos, ya en 2025".

"Cuando digo que podría ser un aspirante ya el año que viene, es porque no sólo estoy impresionado por su velocidad, sino también por la forma en que ya gestiona sus fines de semana, por su consistencia, por la buena forma de compartir las cosas con su equipo, por su excelente 'feedback' para ayudar a mejorar la moto, y también para encontrar los reglajes adecuados", siguió, relatando la forma de trabajar de Acosta.

Foto de: GasGas Factory Racing

Además, Poncharal explicó que ya ve al joven de 20 años a un nivel bastante alto, a pesar de su precocidad: "Me impresionó mucho. Es un 'rookie', así que obviamente aún tiene mucho que aprender, pero cuando pienso en lo que puede mejorar, realmente no es fácil, porque ya está [en muchos aspectos] a un nivel bastante alto".

Por último, el dirigente galo se animó a puntuar la temporada de Acosta, y la situó cerca del sobresaliente, teniendo en cuenta las características actuales del Mundial: "Creo que su temporada merece un 8,5 o un 9. Está muy cerca de la perfección para ser un novato. Tuve una charla con él [antes del GP de San Marino], y estuvimos hablando de sus dos podios en Aragón".

"Me decía, 'quiero más'. Así que no estoy seguro de que él se otorgue a sí mismo esa nota, pero yo diría que sí, porque está cerca de lo mejor que puedes hacer como debutante, especialmente en un momento en el que el nivel de MotoGP es tan, tan alto, disputado y competitivo. Algunos años no es así, pero esta temporada es increíble. Hacer lo que está haciendo, con el nivel que tenemos en MotoGP, es fantástico", finalizó.