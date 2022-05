Pol Espargaró: "No sé si estaré en Honda el año que viene"

Cargar el reproductor de audio

Hasta ahora, Pol Espargaró ha mantenido que Honda estaba contenta con su rendimiento a pesar de la falta de resultados que arrastra desde aquel primer podio logrado en Qatar. Sin embargo, su discurso más reciente ha cambiado, hasta el extremo de poner en duda que vaya a seguir enfundado en el mono naranja de Repsol.

Al margen de los 16 puntos obtenidos en Losail, el español solo ha logrado sumar 24 más, en las seis pruebas posteriores, un bagaje que le lleva a ocupar la 12ª posición de la tabla general de puntos, con 14 menos que Márquez, ausente en dos de las citas (Indonesia y Argentina).

Si el mercado ya estaba en ebullición, la bajada de persiana de Suzuki a final de esta temporada todavía ha revolucionado un poco más el trasiego entre representantes, y el paddock instalado este fin de semana en Mugello es un ir y venir de agentes, que se reúnen con la mayoría de las escuderías con la intención de encontrar el mejor acomodo posible para sus clientes. Uno de los que busca un destino es Joan Mir, a quien se ha relacionado de forma recurrente con Honda.

A la espera de una comunicación por parte de la marca del ala dorada, hay elementos que hacen fácil imaginarse un cambio de aires para el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) con vistas a 2022. Más aún si es el propio protagonista quien los pone en relieve.

Un par de horas después de que Márquez anunciara la operación que le llevará a volver a estar de baja unos cuantos meses, Espargaró atendió a los periodistas desplazados hasta Mugello, y habló del papel que deberá desempeñar a partir de la ausencia de su vecino de taller. Honda está en plena evolución del prototipo de este curso, y también del de 2023. Sobre el papel, la ausencia de Márquez debería concederle a él un rol muy relevante en ese proceso de desarrollo, pero, por sus declaraciones, todo parece apuntar a que Honda tiene otros planes.

El fabricante japonés ha traído a Mugello una serie de nuevos componentes, algunos de ellos de considerable importancia, como un chasis y un basculante. Mientras Márquez y Nakagami los han podido probar, Espargaró todavía no.

"El problema es que no he podido probar ninguna de las piezas nuevas que han testado Marc y ‘Taka’, así que no sé qué dirección están tomando. Sé que Marc está usando un chasis y un basculante distintos a los míos", respondió Espargaró, que ha reconocido abiertamente estar en contacto con varias marcas, que podrían estar interesadas en sus servicios.

"Yo dependo de Honda, pero el problema es que aún no he empezado a probar ningún chasis y basculante nuevos. Esperemos que esas piezas lleguen y pueda comenzar a echar una mano en la evolución de la moto que tenemos ahora; no sé si también la del año que viene porque no sé si voy a estar aquí", añadió el catalán. "Pero yo soy un profesional que voy a dar mi máximo hasta el último día allí donde esté trabajando", remachó el #44.