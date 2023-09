Pol Espargaró vuelve a una Q2, y con el paquete antiguo de KTM

El Gran Premio de Japón ha empezado más que bien para Pol Espargaró. Y es que el piloto del GasGas Tech3 firmó este viernes su primer pase directo a la Q2 en lo que va de temporada 2023, una campaña que, como es sabido, se le complicó con su duro accidente en el Gran Premio de Portugal que abrió la temporada, que le provocó lesiones que le tuvieron ausente hasta Silverstone.

Precisamente en Gran Bretaña empezó la segunda mitad de temporada, y desde entonces el catalán no había podido evitar la Q1, quedándose a las puertas en Austria, donde fue tercero en la primera fase de la 'qualy', o en Catalunya, donde fue cuarto. Sin embargo, en Motegi el de Granollers cumplió su objetivo, al ser noveno en la Práctica con un crono de 1:44.219, a 7 décimas del mejor tiempo de Brad Binder, su compañero de marca en KTM.

"No ha estado mal. Estoy contento, tras haber estado persiguiéndolo y haber estado fuera un tiempo, estar en la Q2 mañana es muy importante", dijo a varios medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Mañana por la mañana será algo más relajado para nosotros. En el 'time attack' de la clasificación intentaré apretar y arriesgar un poco más, porque sabemos que como mínimo salimos 12º. Aquí tenemos un buen potencial".

Precisamente, la de Espargaró fue una buena noticia más para la casa de Mattighofen, ya que Binder lideró con la nueva aerodinámica y el nuevo chasis de carbono que ya probó Dani Pedrosa en Misano. Sin embargo, el #44 hizo su tiempo con el paquete antiguo, ya que, tal y como explicó, no pudo contar por el nuevo por un exceso de accidentes.

"No he tenido la oportunidad de probar algo nuevo aquí. Estoy contento de que Brad esté yendo bien. Mi paquete aerodinámico, que es el antiguo, es completamente distinto al suyo porque he tenido accidentes con todos los paquetes nuevos que he tenido. Realmente ha sido mi culpa, pero espero volver a tenerlos en las próximas carreras y estar alineado con los otros pilotos, con la nueva aerodinámica y el nuevo chasis", remarcó el español.

"Brad ha sido muy rápido, está usando esta nueva aerodinámica y el nuevo chasis. Está bien verlo y [poder] comparar. Yo estoy un poco lejos de eso, porque hay muchas cosas distintas [en la GasGas] y es difícil comparar, pero me gusta que las KTM de fábrica estén yendo tan bien", finalizó Espargaró.