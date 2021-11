Cheste.- Una cosa es ser rápido y otra diferente serlo durante todas las vueltas de una carrera. De ahí que Pol Espargaró, tras acabar segundo en la hoja de tiempos la primera jornada del Gran Premio de Valencia de MotoGP, última cita del año, quiso mantener los pies en el suelo en lo que se refiere a hacer algo grande este domingo.

“Es un poco pronto para saberlo, me gustaría sin duda hacer algo grande, hace tiempo que no vemos las gradas llenas en los circuitos, creo que está todo vendido, el domingo estará lleno y me gustaría mucho hacer una buena carrera para los fans y apartar un poco la COVID-19 de nuestras mentes”, introdujo el corredor de Honda.

Desde que logró la pole en Silverstone, el crecimiento de Pol con la RC213V ha sido evidente, culminado con el segundo puestodel GP de la Emilia Romagna. Una victoria en Valencia, donde ya logró su primer podio con KTM, sería la guinda.

“Es un poco pronto, falta todavía todo el sábado, la pista no estaba bien por la lluvia, la curva 1 estaba mojada, los tiempos se van a mejorar mucho mañana y dependerá de si somos capaces de ser rápidos. Hay que salir los más adelante posible en parrilla para hacer algo, porque es difícil adelantar en esta pista. Voy rápido y la moto funciona bien sin tocar muchas cosas, pero tengo que arreglar el problema del tren delantero que ha causado la caída (al final del FP2) y a ver si podemos divertirnos el domingo”, argumentó.

Polyccio no quiso entrar en el juego de conseguir algo que hasta ahora ha tenido demasiado lejos esta temporada.

“Decir que estoy preparado para ganar sin haber ganado aún es decir mucho, me gustaría contar para ganar, pero de momento no me veo capacitado. Hasta mañana no veremos los ritmos, calculo que estamos a un segundo del tiempo más rápido de mañana, y las Ducati estarán muy fuertes seguro”, advirtió.

Tras la caída, ya con el reloj a cero en el FP2 y cuando trataba de mejorar su propio tiempo para superar a Jack Miller, Pol se mostró muy enfadado.

“Me he frustrado porque creo que era innecesaria, venía mejorando pero en ese punto no podía forzar más. Aun así y marcando una buena vuelta he querido forzar y es un error grande, no era necesario, y eso me hace sentir mal y me enfada”, admitió, y más teniendo en cuenta que la próxima semana hay unos test vitales en Jerez, donde no podrá estar Marc Márquez y Honda necesita a Pol en perfectas condiciones.

Pese a todo, el corredor se mostró confiado en que este sábado podrá dar el paso que necesita para estar en la pomada.

“Las condiciones de la pista no eran las mejores, pese a ello los tiempos han sido rápidos y las expectativas son buenas para mañana, pero debemos mejorar. Hay muchos pilotos muy igualados, a una vuelta se pueden ver diferencias mañana, hay que mejorar un segundo, insisto, para poder pasar a la Q2. Hay puntos en la pista en los que hay que mejorar bastante o de lo contrario mañana sufriremos mucho”, zanjó el chico de Granollers.

