Pol Espargaró: "Tenemos varias opciones de futuro, podemos escoger"

Con la temperatura más fresca de la mañana y la pista engomada de todo el fin de semana, en las primeras vueltas se marcaron los tiempos más rápidos del test y Pol Espargaró, en su octavo giro (de 88) paró el crono en 1.39.688, el quinto mejor registro en la hoja de tiempos.

Para el de Respsol Honda fue un día de mucho trabajo, ya que con Marc Márquez y Takaaki Nakagami de baja, tuvo mucho material que probar.

"Estoy contento porque hemos probado un chasis y un basculante que nos ha funcionado, no es la panacea, no da mucho tiempo por vuelta, pero sí un poco más de confianza. También un paquete aerodinámico que funciona un poco mejor y nos da un poco más de velocidad en la recta, algo que habíamos ido perdiendo y nos complicaba poder adelantar. Para las próximas carreras, sobre todo las que son en circuitos más rápidos, tendremos una mejora".

El chasis y basculante que ha probado Pol se entiende que son los que llevó Marc Márquez en Mugello y pudo probar Takaaki Nakagami en Barcelona el pasado fin de semana.

"Sí, efectivamente son esas piezas", dijo, aunque el japonés aseguró que no había notado ninguna mejora, volviendo a las piezas antiguas.

"Durante un fin de semana de carreras es muy difícil ver las diferencias, estás motivado buscando un resultado y cuesta mucho poner la moto a punto. En el test tienes más tiempo para poner la moto a punto y las configuraciones adecuadas. Hemos podido solucionar los pocos problemas que daba y a mi, personalmente, me ha gustado".

Lo que no ha hecho Honda aún es la homologación de la segunda aerodinámica para la temporada.

"Hemos probado las alas nuevas en este test y seguramente las homologaremos para las próximas carreras", admitió sin concretar en qué momento (solo se puede hacer un cambio por año).

Volviendo la vista a la carrera del domingo, Pol salió como un tiro, se puso quinto y luego, poco a poco fue perdiendo plazas hasta terminar fuera de los puntos (17º), debido a un neumático defectuoso.

“Tuve una perdida de agarre en comparación a los entrenamientos", dijo repitiendo lo mismo que el domingo en una grabación distribuida por el equipo.

"Es lo que tengo que decir, me sabe mal pero no puedo hacer otra declaración".

El que sí habló fue Jack Miller, que aseguró que el neumático trasero acabó destruido.

"No puedo decir nada más de lo que te he dicho", zanjó el tema Polyccio.

De lo que sí habló fue de su futuro, y aunque primero se hizo un poco el despistado, explicó que tiene varias opciones abiertas.

"Tenemos varias opciones, estoy contento porque podemos escoger, algo que en estos tiempos que corren en MotoGP no es nada fácil. Está todo un poco verde porque hay otros pilotos negociando y otras opciones encima de la mesa que no está claro si van a salir o no. Vamos a esperar un poco, pero la verdad es que estoy muy tranquilo con este tema", apuntó.

Ante la pregunta directa de si se va a ir de Honda a final de temporada, lanzó balones fuera.

"No lo sé, tengo una opción de quedarnos, la estamos contemplando, pero no lo sé", dijo sobre una supuesta oferta para pasar a LCR, algo que no es lo que más le atrae, ni mucho menos.

"Yo lo que quiero es empezar a conseguir resultados, lo que no me atrae es acabar el 8º o el 10º, no es lo que quiero, ni yo ni nadie. Pero hay problemas que debemos solucionar (la moto) y soy muy tozudo y cuando las cosas no van bien prefiero trabajar, no tirar la toalla y marcharme. Hemos dado un paso en este test y a ver si somos capaces de llevarlo a la pista en las próximas carreras", zanjó el chico de Granollers.