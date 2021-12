Pol Espargaró: "No soy tonto, sé los resultados que hay que hacer con Honda"

A principios de junio del año pasado, Motorsport.com destapó el fichaje de Pol Espargaró por parte de Honda aún sin haber comenzado, en plena pandemia, la temporada 2020. La maniobra levantó un gran revuelo y la llegada del corredor español al equipo oficial de la marca japonesa se cargó de expectación y muchas expectativas.

Tras su primer año defendiendo los colores de HRC, sin embargo, Espargaró chocó con las dificultades que representa para cualquier corredor que no sea Marc Márquez pilotar el prototipo japonés.

Solo en la parte final de la temporada pudo acercarse al nivel que se le supone y su mejor resultado, y único podio del año, fue un segundo puesto en el Gran Premio de la Emilia Romagna.

“Sin duda aquel resultado fue como quitarse un peso de encima, pero no estoy en Honda para hacer un podio, sino para mantener una regularidad. Seguramente hubiera preferido hacer un par de cuartos puestos más al principio de la temporada que ese podio tan al final”, explicaba Pol en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

“No era una obsesión lograr un podio, lo que sí me obsesiona es ser rápido en todas las carreras. En cualquier caso, lograr una segunda plaza significa que cuando las cosas funcionan bien, cuando yo sé que puedo ir rápido, lo puedo conseguir”, continúa el corredor español.

Viendo las grandes dificultades por las que ha tenido que pasar Espargaró en su primer año en Honda, uno puede pensar que quizá no fue la mejor elección, y que ha tenido que pasar por momentos difíciles.

“Ha habido momentos muy duros, mucho. Sin ir más lejos en Barcelona, fue una carrera pésima, además me caí, el fin de semana no fue bueno y tuve que ver como ganaba una KTM con una solvencia increíble”, recordaba el #44.

“En otros circuitos vimos, más o menos, la misma historia, no estar consiguiendo resultados fue duro. Yo no soy tonto, sé a lo que he venido aquí (Honda) y sé los resultados que hay que hacer con esta moto y con estos colores, y cuando no se consiguen soy el primero en hacer autocrítica y no estar contento”, valoraba Polyccio.

“Pero cuando tomas decisiones es porque en ese momento crees que es lo mejor. Mirar para atrás y pensar que fue un error o lo que podría estar haciendo en otro lugar es equivocado. No hay que pensar en eso, no te lleva a ningún sitio y es contraproducente. Con las decisiones que se toman hay que tirar para adelante, hacer los mejores resultados posibles y no arrepentirse. No sirve de nada”.

Un primer año en Honda que podría parecer, desde fuera, que no le ha cambiado excesivamente la vida al catalán.

“Desgraciadamente, a nivel mediático no ha habido un gran cambio porque los resultados no han acompañado. A nivel de críticas sí lo he notado, pero creo que me han respetado un poco el año de margen, sobre todo porque los pilotos que me han precedido últimamente les costó la primera temporada. En ese aspecto creo que marqué un poco más la diferencia”, argumenta.

“Me hubiera gustado mucho hacerlo más a menudo, pero el podio o la pole son resultados que otros grandes pilotos que han estado en mi situación en el pasado no lo han logrado, así que tengo esa especie de margen. Pero eso se acaba y a partir del próximo año ya no tengo margen, hay que rendir mucho más y mucho mejor”, zanja el chico de Granollers.

1995. Mick Doohan 1 / 73 Foto de: Repsol Media 1995. Àlex Crivillé 2 / 73 Foto de: Repsol Media 1995. Shinichi Ito 3 / 73 Foto de: Repsol Media 1996. Mick Doohan 4 / 73 Foto de: Repsol Media 1996. Àlex Criville 5 / 73 Foto de: Repsol Media 1996. Tadayuki Okada 6 / 73 Foto de: Repsol Media 1996. Shinichi Ito 7 / 73 Foto de: Repsol Media 1997. Mick Doohan 8 / 73 Foto de: Repsol Media 1997. Àlex Criville 9 / 73 Foto de: Repsol Media 1997. Tadayuki Okada 10 / 73 Foto de: Repsol Media 1997. Takuma Aoki 11 / 73 Foto de: Repsol Media 1998. Mick Doohan 12 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998. Àlex Crivillé 13 / 73 Foto de: Repsol Media 1998. Tadayuki Okada 14 / 73 Foto de: Repsol Media 1998. Sete Gibernau 15 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999. Àlex Crivillé 16 / 73 Foto de: Repsol Media 1999. Mick Doohan 17 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999. Tadayuki Okada 18 / 73 Foto de: Repsol Media 1999. Sete Gibernau 19 / 73 Foto de: Repsol Media 2000. Àlex Crivillé 20 / 73 Foto de: Repsol Media 2000. Sete Gibernau 21 / 73 Foto de: Repsol Media 2000. Tadayuki Okada 22 / 73 Foto de: Repsol Media 2001. Àlex Crivillé 23 / 73 Foto de: Repsol Media 2001. Tohru Ukawa 24 / 73 Foto de: Repsol Media 2002. Valentino Rossi 25 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002. Tohru Ukawa 26 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003. Valentino Rossi 27 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003. Nicky Hayden 28 / 73 Foto de: Richard Sloop 2004. Nicky Hayden 29 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004. Álex Barros 30 / 73 Foto de: Fabrice Crosnier 2005. Nicky Hayden 31 / 73 Foto de: Repsol Media 2005. Max Biaggi 32 / 73 Foto de: Repsol Media 2006. Nicky Hayden 33 / 73 Foto de: Repsol Media 2006. Dani Pedrosa 34 / 73 Foto de: Repsol Media 2007. Dani Pedrosa, Repsol Honda Team 35 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007. Nicky Hayden 36 / 73 Foto de: Bob Heathcote 2008. Dani Pedrosa 37 / 73 Foto de: Bridgestone Corporation 2008. Nicky Hayden 38 / 73 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008. Tadayuki Okada* 39 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Piloto sustituto 2009. Dani Pedrosa 40 / 73 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2009. Andrea Dovizioso 41 / 73 Foto de: Repsol Media 2010. Dani Pedrosa 42 / 73 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2010. Andrea Dovizioso 43 / 73 Foto de: Bridgestone Corporation 2011. Casey Stoner 44 / 73 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011. Dani Pedrosa 45 / 73 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011. Andrea Dovizioso 46 / 73 Foto de: Repsol Media 2011. Hiroshi Aoyama* 47 / 73 Foto de: Repsol Media *Piloto sustituto 2012. Casey Stoner 48 / 73 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2012. Dani Pedrosa 49 / 73 Foto de: Repsol Media 2012. Jonathan Rea* 50 / 73 Foto de: Repsol Media *Piloto sustituto 2013. Marc Márquez 51 / 73 Foto de: Repsol Media 2013. Dani Pedrosa 52 / 73 Foto de: Repsol Media 2014. Marc Márquez 53 / 73 Foto de: Repsol Media 2014. Dani Pedrosa 54 / 73 Foto de: Repsol Media 2015. Marc Márquez 55 / 73 Foto de: Repsol Media 2015. Dani Pedrosa 56 / 73 Foto de: Repsol Media 2015. Hiroshi Aoyama* 57 / 73 Foto de: Repsol Media *Piloto sustituto 2016. Marc Márquez 58 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016. Dani Pedrosa 59 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016. Hiroshi Aoyama* 60 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2016. Nicky Hayden* 61 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2017. Marc Márquez 62 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017. Dani Pedrosa 63 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018. Marc Márquez 64 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018. Dani Pedrosa 65 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019. Marc Márquez 66 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019. Jorge Lorenzo 67 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019. Stefan Bradl* 68 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2020. Marc Márquez 69 / 73 Foto de: Repsol Media 2020. Alex Márquez 70 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020. Stefan Bradl* 71 / 73 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2021. Marc Márquez 72 / 73 Foto de: Repsol Media 2021. Pol Espargaró 73 / 73 Foto de: Repsol Media