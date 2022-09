Pol Espargaró: "Imagina si tiro a Fabio con mi hermano luchando por el Mundial"

Cargar el reproductor de audio

Motegi.- El de Japón fue un Gran Premio extraño para Pol Espargaró, que no llegó con la mejor inercia, tras haber sumado solo siete puntos en las últimas nueve citas. Sin embargo, el viernes, nada más salir a la pista, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) volvió a notar esos puntos de fuerza de la Honda que tanto piropeó a lo largo del pasado invierno. Sus sensaciones quedaron reflejadas en las hojas de tiempos, tanto que solo se quedó a una décima del más rápido (Jack Miller) en el primer ensayo libre, circunstancia que el sábado, con la pista mojada, le dio el acceso directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2).

Polyccio, que no encontró explicación a ese repentino aumento en el rendimiento de la RC213V –Marc Márquez lo atribuyó al elevado nivel de agarre que presentaba el asfalto–, salió el domingo desde la undécima plaza de la parrilla, y terminó una plaza por detrás, a 17 segundos del ganador (Miller) y a diez de Márquez, su compañero en el taller de HRC.

Tras la prueba, el #44 afirmó haber disfrutado en los primeros compases, en los que rodó detrás de Fabio Quartararo y a quien, según dijo, podía haber intentado adelantar asumiendo algún que otro riesgo. A pesar de ello, la apretada lucha por el título que mantiene el francés con Aleix Espargaró, hermano de Pol, y con Pecco Bagnaia, le llevaron a ser más conservador, para no arriesgarse a jugar un papel potencialmente decisivo en la resolución del campeonato.

"Tuve vueltas buenas. Sobre todo, en los tres, cuatro, o cinco primeros giros, en los que estaba detrás de Fabio, y creo que tenía algo más que él. Pero es imposible adelantar. Aceleraba mejor que él, pero no era capaz de ganar esa velocidad que me hubiera permitido ponerme en paralelo a él y adelantarle en la frenada", resumió Espargaró. "Y tampoco quería arriesgarme a llevármelo puesto. Imaginaos si me llevo por delante a Fabio con mi hermano luchando por el Mundial", reflexionó el todavía piloto de Honda, que la temporada que viene se enfundará en el mono de GasGas.

Para el catalán, el error de Aprilia que condenó a su hermano este domingo es la prueba más evidente de que nada debe darse por sentado en MotoGP, y que todo puede ocurrir, bien sea relativo al piloto, a la moto o a la influencia que tiene el equipo.

"Lo de Aleix fue muy mala suerte. Aquí es donde decimos que en MotoGP puede pasar cualquier cosa. La suerte [para Aleix] es que Pecco se cayó y Fabio y Enea Bastianini terminaron muy atrás (séptimo y noveno, respectivamente), de modo que tampoco perdió tanto", remachó Espargaró.

