Jerez.- El de Honda salió volando de su moto en el FP3 de Valencia y se perdió la última carrera de la temporada, pero Pol Espargaró viajó hasta el trazado andaluz para subirse a la moto, pese a estar completamente dolorido, y tratar de ayudar en el desarrollo de la RC213V del próximo año, un modelo vital para la recuperación de la marca alada en el Mundial.

“Estoy muy cansado, pero es lógico después de la caída de Valencia. Poder estar aquí hoy, dar 45 vueltas y haber hecho un tiempo decente ya es mucho. Podemos hacer un buen tiempo para probar la moto (nueva), cosas y ser útiles, que es lo más importante”, dijo este jueves al final del día.

Crónica del test de Jerez: El test de Jerez cierra la primera jornada cargado de novedades

“Hoy hemos estado probando la moto de este año con algunos cambios para tener una buena base para poder empezar mañana a probar las motos del año que viene que es para lo que he venido aquí básicamente”, añadió Pol.

Este viernes el catalán tendrá trabajo, ya que además de la moto que ha usado este jueves, tendrá las dos motos pintadas de negro de 2022.

“En teoría, las dos motos que hoy han estado en el garaje del LCR (Alex Márquez y Takaaki Nakagami), mañana van a pasar a mi lado del box. Si ellos las tienen que utilizar estarán disponibles, lógicamente, pero son en las que me voy a centrar mañana”.

Sobre qué las diferencia de la que ha llevado en esta primera jornada, Polyccio señaló que hay noedades.

“Tienen algunos cambios. Las bases son las mismas que en el test de Misano. Es importante poder probarlas en circuitos diferentes. Tenemos algunos detalles distintos y partes que podemos jugar con ellas. Yo en Misano no probé estas motos, fue otro paquete más entero”.

La base de la moto 2022 es la que ya probó Marc Márquez en Misano, donde aseguró que era la Honda más diferente que había probado jamás.

“La moto es muy distinta. Ya solo visualmente y de aerodinámica se nota perfectamente un cambio claro. Además, estamos trabajando con alas diferentes y eso la hará más distinta, pero yo no he estado aquí los últimos años y no sé lo que puede cambiar una moto de un año para el otro. No me he fijado, pero es cierto que es muy diferente que la del año pasado”, zanjó Pol que este jueves se convirtió en el primer piloto en hacer un corrillo con los medios después de la pandemia.

(Pasa las imágenes para ver las fotos del test de Jerez o haz click en este enlace si no puedes hacerlo)

Alex Marquez, Team LCR Honda 1 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 2 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 3 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 4 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 5 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 6 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 7 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 8 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 9 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 10 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 11 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 12 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 13 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 14 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 15 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 16 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 17 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 18 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 19 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 20 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 21 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 23 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 24 / 169 Foto de: German Garcia NO Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 25 / 169 Foto de: German Garcia NO Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 26 / 169 Foto de: German Garcia NO Stefan Bradl, Repsol Honda Team 27 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 28 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 29 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 30 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 32 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 33 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 34 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 35 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 36 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 37 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 38 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 39 / 169 Foto de: German Garcia NO Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 40 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 41 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 43 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 44 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 45 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 46 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 49 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 50 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 51 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 52 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 53 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 54 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 55 / 169 Foto de: German Garcia NO Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 56 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 57 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 58 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 59 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 60 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 61 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 62 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 63 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 64 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 65 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 66 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 67 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 68 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 69 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 70 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 71 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 72 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 73 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 74 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 75 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 76 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 77 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 78 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 79 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 80 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 81 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 82 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 83 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 84 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 85 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 86 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 87 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 88 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 89 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 90 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 91 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 92 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 93 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 94 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 95 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 96 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 97 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 98 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 99 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 100 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 101 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 102 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 103 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 104 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 105 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 106 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 107 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 108 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 109 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 110 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 111 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 112 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 113 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 114 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 115 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 116 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 117 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 118 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 119 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 120 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 121 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 122 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 123 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 124 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 125 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 126 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 127 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 128 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 129 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 130 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 131 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 132 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 133 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 134 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 135 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 136 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 137 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, KTM Tech3 138 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 139 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 140 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 141 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 142 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 143 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 144 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 145 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 146 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 147 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 148 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 149 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 150 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 151 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 152 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 153 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 154 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 155 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 156 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 157 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 158 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 159 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 160 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 161 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 162 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 163 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 164 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 165 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 166 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, KTM Tech3 167 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 168 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 169 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images