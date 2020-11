Pol Espargaró: “Las Suzuki han puesto el turbo y me han pasado como un cohete”

El de KTM salía desde la pole, lideró algo más de una vuelta, pero rápidamente se vio rebasado por las Suzuki, que este domingo estaban un paso por delante del resto. Sin embargo, Pol Espargaró logró mantenerse como el primero del resto y acabó sumando su cuarto podio del año tras los de Estiria, Emilia Romagna y Le Mans.

“Ha sido un día de muchos nervios antes de la carrera en el box y en la parrilla. Hemos salido con unos neumáticos que no habíamos probado en todo el fin de semana, ni por la mañana en el warm up. Ha sido una carrera a ciegas, me ha beneficiado salir primero, he podido estudiar la situación dos vueltas, luego las Suzuki han puesto el turbo y me han pasado como un cohete. He ido muy al límite todas las vueltas, sobre todo en las curvas a derechas. Ha salido todo bien y no es fácil arriesgar al límite y que salga bien, pasa pocas veces”, resumió Pol al final de la carrera.

Para Pol el objetivo antes de abandonar KTM e irse a Honda el próximo año, es conseguir una victoria para su actual equipo.

“Hasta hoy Mir no había conseguido la victoria, así que aún tengo esperanzas de lograr la mía, pero hoy no era mi día”, admitió.

“Sabía que las Suzuki tienen algo más, sobre todo los domingos. Pero cuando he visto, a mitad de carrera, que podía mantenerme ahí estaba sorprendido y feliz”.

Un Pol que ahora se acuerda de algunos errores y caídas a principio de curso.

“Nos ha faltado en algunas carreras no cometer errores que nos han dejado fuera de luchar más veces con los de delante y, quién sabe, haber llegado al final con opciones de luchar por las primeras plazas del Mundial”.

Sin embargo, en la carrera, pese a ser tercero casi todas las vueltas, estuvo a punto de ser alcanzado por Nakagami.

“Al final, a dos o tres vueltas, tenía un segundo y medio y ha pasado a solo un segundo. Pensaba que había sucedido algo, pero Nakagami se me ha acercado mucho. Luego he visto que lo he mantenido bien. Tenía a Rins delante de referente, me iba marcando el paso, pero no podía jugármela con él y casi me pilla Taka”.

Pol siempre ha mejorado en la segunda carrera de los dobletes. Hizo podio en la segunda de Austria y en la segunda de San Marino. Este domingo llega una segunda carrera en Valencia.

“Me deja un poco de duda la carrera del próximo domingo, el año pasado se rodó mucho más rápido que hoy, así que si se rueda más rápido el domingo. No tenemos mucho más que mejorar nosotros. He ido al límite en muchas curvas y si el resto de pilotos da un paso adelante la próxima semana, nosotros no vamos a tener con qué responderles”, zanjó el de Granollers.

