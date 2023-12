Así sufrió Pol Espargaró con el cambio de la KTM en su ausencia

Sería quedarse corto decir que Pol Espargaró tuvo una temporada 2023 de MotoGP muy difícil, empezando por su grave lesión en Portimao durante los entrenamientos del primer gran premio del año, hasta la pérdida de su asiento en favor de Pedro Acosta. Y, entre medias, el piloto español también tuvo grandes dificultades sobre la KTM tras su larga convalecencia.

Afectado por ocho fracturas, principalmente en las vértebras y la mandíbula, el de Granollers regresó a la categoría reina en condiciones físicas menos que óptimas, y sufrió en pista como consecuencia. A su fantástica sexta posición en la carrera al sprint del Red Bull Ring no le siguieron resultados similares, ya que nunca pasó del 11º puesto del sábado en Motegi. En las carreras principales, su mejor resultado fue la P12 en su cita de regreso, en Silverstone.

Además de sus limitaciones físicas, Espargaró también tuvo que lidiar con una RC16 que había evolucionado, lo que dificultó aún más su adaptación. "Creo que mi problema es que después de volver, la moto había cambiado mucho", explicó 'Polyccio', que al final del campeonato se lamentaba: "Sigo teniendo problemas con la parte delantera de la moto, se siente muy ligera en aceleración. Puedes bloquearla fácilmente y perderla".

El equipo Tech3, por supuesto, trató de guiar a su piloto, pero nunca llegó a dar con los reglajes adecuados. "Desafortunadamente, no obtuvo los resultados que esperaba", admitió el director de la escudería, Nicolas Goyon, a la web oficial de MotoGP. "Durante las carreras en el extranjero se dio cuenta de que su condición física no estaba al nivel que esperaba, eso era bastante obvio. Durante su convalecencia, la moto evolucionó, cambió bastante y no iba realmente en la dirección que a él le gustaba. Se dio cuenta cuando volvió".

"Intentaba rendir con la 'nueva KTM', digamos, pero no era 'su' moto, así que intentó volver a la antigua puesta a punto, la que le gustaba antes, pero seguía sin rendir. Lo intentó todo y al final siguió teniendo los mismos problemas. Su condición física también influyó, y estaba un poco cansado mentalmente después de todo lo que ha pasado en este difícil 2023, así como el hecho de que perdiera el asiento".

"Creo que el final de temporada fue un poco duro para él, pero hizo su trabajo hasta el final, nunca se rindió. Pol es un gran piloto, humanamente es una persona fantástica, es un ser humano fantástico, y lo mantendremos con nosotros", siguió Goyon.

Los esfuerzos de Pol Espargaró en 2023 impresionaron al Tech3

Puede que a Espargaró le costara brillar en la pista tras su regreso, pero impresionó a su equipo con sus esfuerzos durante y después de su recuperación. Incluso en sus condiciones, el #44 se mantuvo muy involucrado en el día a día del Tech3 e hizo todo lo posible para volver a subirse a su moto lo antes posible.

"La motivación de Pol no está en duda, siempre ha estado muy motivado y lo demostró desde el principio. Lo que es aún más impresionante [...] es que después de la caída, cuando se estaba preparando para volver, estaba enviando mensajes a los jefes, a mí, al equipo, para decir 'chicos, estoy trabajando más duro que nunca y realmente quiero volver, quiero recuperar mi vida'".

"Realmente trabajó muy duro, pasó mucho tiempo en una cámara hiperbárica [que acelera la oxigenación de los tejidos para curar heridas] para recuperarse más rápido. Trabajó mucho, y pasó unas semanas con cables que le cerraban la boca porque se le habían movido los dientes. Fue muy difícil, muy duro, pero se esforzó a un nivel increíble, e hizo todo lo que pudo para volver".

A pesar de ellos, estos esfuerzos no fueron suficientes para que el catalán pudiera volver al 100%. En noviembre, confesó tener un hombro más alto que el otro y que sufría espasmos, y terminó la temporada aún falto de forma. Los meses de invierno y su parón, que Pol acabó viendo como necesario, deberían ayudarle a perfeccionar su condición antes de asumir su nuevo papel de piloto probador.

"Algunos músculos todavía están débiles", explicaba Espargaró al final de la campaña. "El cardio también está débil, eso seguro. Cuando volví, no estaba en buenas condiciones. No tuve tiempo de parar, curarme y luego entrenar. Eso es lo que necesito. Creo que hacen falta unos meses y de momento no los he tenido".

"Necesito sanar mi cuerpo. Siento que en ciertas partes de las carreras, incluso en una vuelta rápida, hay ciertas cosas que no puedo hacer. Mi físico no está al nivel que me gustaría. En Malasia, por ejemplo, en las seis últimas vueltas me costó mucho, mi ritmo no venía dictado por mi forma de pilotar, sino más bien por mi condición física. En el sector 3, perdía bastante tiempo con Augusto Fernández", subrayó.

"En condiciones normales, estaría bien, sería mucho más rápido. Es cierto que lo noto cuando las condiciones son extremadamente duras, como el calor y la humedad de las últimas carreras. Tengo que volver a ponerme en forma. No he tenido tiempo", finalizó Pol.