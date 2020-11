Pol Espargaró: “De ritmo soy de los más fuertes junto con Oliveira”

Después de cuatro años, Pol Espargaró disputará su última carrera con los de Mattighofen antes de poner rumbo al Repsol Honda en 2021. El piloto de Granollers (Barcelona) ha sido la punta de lanza de la marca desde su debut en MotoGP, cuando la moto cerraba habitualmente la parrilla.

Polyccio ha contribuido notablemente ha desarrollar una RC16 que este curso suma dos victorias y siete podios con tres pilotos diferente. Sin embargo, el catalán, que lleva cinco presencias en el cajón este año, no ha podido subir al peldaño más alto todavía, algo que le gustaría hacer este domingo y poner un broche de oro a su etapa con los austriacos.

El #44 partirá desde la novena posición de la parrilla en Portimao, donde una de las principales amenazas es su compañero de marca y quien le relevará el año que viene en el box de KTM, Miguel Oliveira, que sale desde la pole además corre en casa.

“De ritmo creo que soy de los más fuertes junto con Miguel y con Nakagami", señaló Pol. "En el FP4 las Honda han ido rápido, también las KTM. Creo que tenemos un poquito más que los demás. Si soy rápido en llegar a la cabeza en la salida, eso nos puede servir, si no cometemos errores, para estar con los de delante".

"Pero saliendo noveno no va a ser fácil, porque el tiempo que pierdes saliendo tan atrás al principio es difícilmente recuperable con pilotos que ruedan al mismo ritmo que nosotros. Veremos a ver qué soy capaz de conseguir", añade.

Espargaró sufrió una caída en el FP4, algo que le restó tiempo en pista y que resultó clave en la clasificación.

“El día no ha ido mal, en el FP4 hemos solucionado parte de los problemas que teníamos en el T4. He sido rápido con los neumáticos usados de carrera. Por la tarde me ha faltado conocer mejor los límites de la pista. En el tercer y cuarto sector no es fácil saberlo, me han faltado vueltas. En la vuelta rápida de la Q2 me ha faltado saber dónde estaba el límite de la pista”, remachó.

