Pol Espargaró: “Las carreras pasan, los resultados no llegan y mi frustración aumenta”

Spielberg.- El español no se encontró a gusto en ningún momento de una carrera alocada, en la que estuvo en la zona trasera del pelotón hasta el frenesí provocado por la lluvia. El piloto del Repsol Honda sacó tajada del carrusel de cambios de motos que se concentró en las vueltas 24 y 26. En esa ventana, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) pasó de rodar el 15º a hacerlo el octavo (vuelta 27), antes de enfilar sorprendentemente el carril a los garajes en la última vuelta, en lo que después calificó como “un malentendido” entre él y su equipo.

Al margen de este episodio puntual, Espargaró no estuvo en ningún momento en condiciones de pelear por acercarse a Marc Márquez, su compañero en el taller de la escudería patrocinada por Repsol, que era el objetivo que se había marcado para este domingo.

Superada la undécima parada del calendario, Polyccio fugura el 15º en la tabla general, con 41 puntos, los mismos que Alex Márquez, y con el octavo puesto de Qatar y Le Mans como mejores resultados.

“Me pasó lo mismo que nos ha pasado hasta ahora: no tengo agarre detrás, derrapo en las rectas, no puedo acelerar ni parar la moto donde quiero. Voy lento, eso es todo”, resumió un abatido Espargaró.

“Mi estilo de pilotaje se basa en el agarre trasero y no tengo. Es complicado, porque es como tener que reaprender a hacerlo todo”, añadió el #44, visiblemente tocado, especialmente en un escenario en el que un año atrás, subido a la KTM, se adjudicó una pole y estuvo en condiciones de ganar.

“No tengo ni idea de cómo resolver estos problemas. Hemos probado muchas puestas a punto distintas desde Qatar. No sé ni qué decir ni qué más hacer. El año pasado logré la pole y peleé por ganar en las dos carreras, de modo que es doloroso”, se lamentaba el corredor, que cada vez tiene menos respuestas para describir qué le sucede.

“Todo el mundo trabaja mucho, pero las carreras pasan, los resultados no llegan y mi frustración aumenta. No puedo conducir como quiero. Honda lo está intentado y no nos rendiremos, pero esta situación es difícil”.