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Pol Espargaró reemplazará a Viñales en el GP de Gran Bretaña

Tal y como adelantó Motorsport.com el pasado sábado, el piloto de pruebas de KTM será el encargado de pilotas la RC16 del Tech3 en Silverstone, a la espera de que Maverick Viñales se recupera de su lesión en el hombro.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech 3

Pol Espargaró, piloto de pruebas de KTM

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"El piloto de Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales, será sustituido por Pol Espargaró en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, mientras continúa recuperándose de la lesión sufrida en Sachsenring en 2025", anuncia KTM en un comunicado difundido esta tarde.

"Viñales ha atravesado un periodo complicado desde el incidente, con varios contratiempos que han afectado su regreso a la competición. Tras someterse a una cirugía a principios de este año, ha seguido trabajando estrechamente con especialistas médicos, Tech3 y KTM en su programa de rehabilitación", sigue la nota oficial.

"Tras una nueva consulta durante el parón estival y una reciente visita al Centro de Rendimiento de Atletas (APC) de Red Bull, Viñales se retirará de la carrera este fin de semana para centrarse en su recuperación. Por consiguiente, Pol Espargaró lo sustituirá en la duodécima prueba del campeonato del mundo en Silverstone".

Viñales se lesionó el 12 de julio del año pasado, durante el GP de Alemania, y desde entonces ha pasado dos veces por el quirófano y se ha perdido algunas carreras debido a los problemas del hombro izquierdo.

"Durante el parón veraniego, seguimos buscando la razón por la que no recuperaba la fuerza en la rotación externa del brazo izquierdo, mientras que la rotación interna había mejorado notablemente en los últimos meses", explica Viñales en el comunicado.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Alexander Trienitz

"Pruebas médicas posteriores mostraron que, aunque el supraespinoso está totalmente curado, también tengo un pequeño desgarro en el infraespinoso que no detectamos hasta la semana pasada. Ahora estamos trabajando en el mejor plan de recuperación. No son las mejores noticias, ya que empieza la segunda parte de la temporada. No sé cuánto tiempo me llevará, pero lo daré todo, como siempre, en esta recuperación", concluye.

"Obviamente, no son las noticias que queríamos dar después del parón veraniego, y todo el equipo lamenta mucho lo sucedido a Maverick, pero Pol lleva mucho tiempo en la familia Tech3 y sin duda es el sustituto idóneo en estas circunstancias. Le deseamos a Maverick una pronta recuperación y esperamos verlo de nuevo sobre la moto en la próxima carrera en Aragón", aporta Nicolas Goyon, director del equipo Red Bull KTM Tech3.

Espargaró, piloto reserva de KTM, es un rostro conocido en el garaje de Tech3, ya que debutó en la categoría reina con el equipo en 2014 y ha disputado 70 carreras de MotoGP con la escudería francesa. El campeón del mundo de Moto2 de 2013 también sustituyó a su compatriota Viñales durante su anterior baja por lesión en 2025.

"Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me da pena; nunca es agradable subirse a la moto en esta situación, cuando un piloto está lesionado y no puede competir, sobre todo tratándose de Maverick. Es una verdadera lástima. Por otro lado, las carreras corren por mis venas. Llevo compitiendo toda la vida y lo echo mucho de menos, así que esta es una gran oportunidad para mí", explia el ahora también presentador televisivo de éxito.

"He estado con Tech3 toda mi carrera y me siento parte de la familia, así que siempre me siento cómodo cuando vuelvo a este garaje. Necesitaré un poco de tiempo para adaptarme de nuevo a la categoría, ya que he estado probando principalmente la RC16 para el nuevo proyecto y hace tiempo que no me subo a la moto de 1000cc, pero después de un par de sesiones estaré listo. Tengo muchas ganas de competir y dar lo mejor de mí para que Tech3 consiga buenos resultados", concluye Polyccio.

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