Motegi.- Después de las buenas prestaciones demostradas el viernes en la primera toma de contacto con la pista en el Gran Premio de Japón, Pol Espargaró esperaba aprovechar su pase directo a la Q2 para conseguir una buena posición de salida en parrilla y construir, desde ahí, una actuación decente en la carrera de casa para Honda. Sin embargo, una caída en el FP2, en condiciones de mojado, y no encontrar agarre en la cronometrada oficial, le relegaron al final de la hoja de tiempos.

Por fortuna, el corredor español aseguró que "todo está bien", de la caída sufrida en el segundo libre.

"La pista cambió bastante de la mañana a la tarde, pese a que en ambos momentos estaba lloviendo y había mucha agua en pista", apuntó.

"Por la mañana estaba rodando bastante cómodo, cuando me he caído estaba cerca de los diez primeros. Pero he montado el compuesto medio delantero y me he ido al suelo, estaba mejorando bastante el tiempo pero me he caído por estar apretando, buscando el límite en condiciones de agua. Es una pena porque estaba cómodo y notaba que podía ir bastante rápido", se lamentó el de Granollers.

Clasificado para la Q2, Pol esperada meterse entre las tres primeras filas.

"Por la tarde han cambiado mucho las condiciones, es cierto que había menos agua en la pista, sobre todo en la parte final de la sesión, pero esto ha hecho cambiar mucho las reacciones de la moto y me ha perjudicado, he perdido todo el agarre, sobre todo con ángulo, entrando a las curvas con máxima velocidad perdía el tren trasero, no era capaz de inclinar como por la mañana y me ha costado muchísimo", valoró

Espargaró dejará Honda a final de temporada y Motegi es un escenario que se presentaba propicio para hacer un buen resultado de despedida antes de volver a KTM.

"No sé que se puede esperar, depende de las condiciones que nos encontremos en la pista a la hora de la carrera", dijo.

"Si tenemos el agarre del viernes en seco y salimos con el compuesto blando trasero, que creo que puede ser la elección, junto al duro delantero, me encuentro bien para hacer una buena carrera. El viernes teníamos el agarre que necesito para aplicar mi estilo de conducción y creo que podemos ser muy rápidos, me quedé a una décima del primero y a una vuelta pude hacerlo bien. Solo falta saber cuál será el ritmo de carrera, que esto lo sabremos mañana en el warm up, pero mientras no se demuestre lo contrario, soy positivo", mantuvo la esperanza.

Aunque Pol hace ya tiempo que sabe que no seguirá en Honda y trata de terminar lo mejor posible el año dentro de la dificultad, la comparación con su compañero,Marc Márquez, lesionado en el brazo desde hace dos años, sigue siendo sensible.

"Evidentemente Marc está muy contento, es lógico. Que un piloto esté lesionado, reaparezca y haga la pole es muy especial para cualquiera, incluso para Marc pese a tener tantas, seguro que es muy importante. Las condiciones no eran en seco, pero igualmente era muy complicado y ha sido quien mejor ha sabido resolver la situación", opinó al respecto.

