Pol Espargaró: “Ya dije que para ir rápido había que caerse”

Tras ser señalado por la mayoría de sus rivales como la gran sorpresa de la pretemporada, el debut oficial con HRC del catalán tuvo de todo: muy buenas sensaciones confirmadas con la décima mejor vuelta de los dos entrenamientos combinados, y dos caídas, una de ellas, la segunda, por comenzar a buscarle las cosquillas a la RC213V.

Espargaró finalizó el décimo en la tabla cruzada, circunstancia que le coloca en el grupo que pasará directamente a la segunda criba de la cronometrada (Q2), por más que todavía falta la tercera tanda libre, ya el sábado, en la que será muy difícil que nadie mejore sus actuales registros por culpa del calor.

Llegado el momento de hacer un resumen de esa primera jornada en Qatar, Polyccio no escondió su satisfacción, aunque en todo momento mostró cautela por el largo camino que cree que todavía debe recorrer antes de lograr dominar su nuevo prototipo.

“Estoy contento porque después del parón [tras la pretemporada] pude ir tan rápido como en los test. Terminé a medio segundo del primero (Jack Miller) y si hubiera completado esa última vuelta, todavía estaría más cerca. Ya dije que para ir rápido era necesario caerse, pero lo bueno es que ocurre cuando vas rápido”, declaró el español.

Hasta el momento, Espargaró solo lleva cuatro jornadas y media encima de la Honda si tenemos en cuenta que el último día de pretemporada no sirvió para nada debido a las pésimas condiciones meteorológicas que se dieron en Losail. Precisamente por eso, el #44 insiste en que todavía es él quien, con su estile de pilotaje, debe ir dando pasitos para acoplarse a la moto, antes de pedirle a su equipo que comience a hacer retoques.

“Creo que es mi estilo de pilotaje el que tiene que mejorar más que la moto. Son pequeñas cosas que hacen que aún no lo tenga todo controlado. Pero todo es una cuestión de tiempo. En estos momentos me siento como un novato con esta moto”.

Este viernes, Espargaró se cayó dos veces, y ambos revolcones le proporcionaron sensaciones opuestas. El primero, por la mañana, un enfado considerable. Del segundo, ya por la noche, se levantó con una sonrisa.

“Después de la segunda caída sonreía porque me fui al suelo buscando el límite. Ahora ya sé que en esa curva no puedo empujar tanto. Me cabree con la caída de la mañana porque esa sí que fue estúpida, con una goma que no nos funciona”, reflexionó el de Honda, que con vistas al domingo ve a dos motos como claras favoritas a jugarse la victoria: “Somos un poco más lentos que las Yamaha y las Ducati, pero eso ya lo sabíamos”.

Las fotos del arranque de la temporada 2021 de MotoGP en Qatar

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 15 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 16 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 17 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 18 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 23 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 24 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 25 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 26 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 27 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 33 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images