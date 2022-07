Pol Espargaró: "Necesité un psicólogo cuando mejor estaba"

Cargar el reproductor de audio

Al frente de HRC en 2022, Pol Espargaró se ha convertido en la punta de lanza de la marca del ala dorada en la categoría reina.

Durante esta temporada, el español es el único piloto oficial del Repsol Honda Team, debido a la ausencia de su compañero de box, Marc Márquez. En su lugar, HRC cuenta con el apoyo de su piloto probador, Stefan Bradl.

Las primeras peticiones de los pilotos del fabricante japonés, en especial Pol Espargaró, llegaron en 2021, una temporada en la que HRC enfocaba su hoja de ruta en mejorar el agarre en la parte trasera de la RC213V.

Por su parte, su compañero de box, Marc Márquez, se basó en el control del tren delantero para poder entrar en las curvas de manera más competitiva.

Sin embargo, las directrices de los pilotos titulares no parecen haber dado sus frutos en la escudería japonesa, menos aún con la ausencia de su octocampeón en el box. Esto condujo a Honda a una temporada en la que se encuentra perdida respecto al desarrollo de su prototipo.

Así como esta situación afecta al conjunto japonés de manera grupal, los protagonistas también sufren las consecuencias. Sin embargo, no es la primera vez que Pol Espargaró se enfrenta a una situación compleja en su trayectoria en MotoGP.

"Yo he recurrido a un psicólogo deportivo, pero no en un aspecto negativo. Lo he necesitado cuando mejor he estado", evaluó Pol Espargaró en el pasado encuentro de Estrella Galicia.

"Los años de KTM yo estuve durante los tres primeros años tragando bastante polvo, trabajando mucho sin muchos resultados y en el último año conseguí cinco podios y un par de poles, y llegar a donde quería llegar me trastornó un poquito".

"Estaba un poco como 'vale, y ahora qué, ¿dónde tengo que ir?'. Estaba tan acostumbrado a lo malo que cuando vinieron cosas buenas no sabía cómo encajarlo y decidí recurrir a una psicóloga deportiva", confirmó el piloto de Granollers.