Pol Espargaró: “Un problema con el freno trasero me obligó a abandonar”

Pol Espargaró se llevó la primera gran decepción de la temporada de su debut con el equipo oficial HRC, al tener que abandonar la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal cuando, apenas, se habían completados los primeros cuatro giros.

“He tenido un problema con el freno trasero ya en las dos primeras vueltas y lo he perdido en la tercera, me iba largo y no tenía sentido ya seguir. Hay un liquido en el freno que, si cae en la rueda puede ser peligroso, y sin saber qué era lo que pasaba he tenido que entrar a boxes y abandonar”, explicó un abatido Pol Espargaró.

En un inicio irregular de campeonato, Pol había dado algunas señales positivas en las dos carreras de Qatar, pero esperaba dar un paso adelante en el primer evento en tierras europeas.

“Siempre me exijo el máximo esté donde esté. Los peores días son los que no puedes girar y no depende de ti, estamos en la élite y aquí hay que dar el máximo. Son cosas que pasan, hay que aprender de los errores y que no vuelvan a suceder. Lo que más me duele es que me haya pasado en carrera y no en entrenamientos”, dijo.

Un abandono que resta puntos a Honda por errores que no dependen del piloto.

“Es lo que me enfada un poco más. En la segunda carrera en Qatar pude dar más, pero pagué los errores muy caro. Aquí no me salió la vuelta en el FP3 para poder pasar a la Q2. Hay que revertir la situación. En Jerez tenemos más información y hay que pensar en positivo”, trató de ver el lado bueno.

“El problema es que no hay pilotos con muchos más puntos que yo en el campeonato. Estamos todos mal en Honda. No podemos mirar a otro lado porque nadie está mucho mejor. Estamos en dinámica un poco negativa y hay que darle la vuelta a la situación. Espero poder mejorar el fin de semana de Jerez y en el test que haremos allí”.

Espargaró reconoció que, avería al margen, el fin de semana no ha sido redondo.

“No he sido capaz de poner todos los sectores buenos en una vuelta. La caída del FP4, pequeños errores que al final se hacen una montaña, acabar con un problema técnico, no ayuda. Estas cosas pasan y los fuertes son los que siguen adelante y acaban bien. Le daremos la vuelta, soy trabajador y no me rindo, estoy convencido de que mejoraremos y que el sueño de todos se acabará cumpliendo”.

Durante el fin de semana, a excepción de Marc Márquez, todos los pilotos de Honda sufrieron caídas highside (escupidos por encima de la moto), lo que puede ser un problema de la moto.

“Me consta que Marc empezó con la moto de Bradl y luego intentó volver a la suya del año pasado. Hemos ido más o menos todos con lo mismo, el mismo chasis. Yo no tengo historial para comparar la moto ni tengo un input porque no he tenido casi test. No he podido aportar nada, pero a la moto le flota el neumático de atrás, no tenemos el agarre de Yamaha o Suzuki y a la mínima que cometes un error con el gas o eres muy agresivo es muy fácil perder la rueda y hacer un highside".

"Ahora viene Jerez, Bradl ha rodado mucho allí haciendo test y tenemos muchos datos, a ver si me puedo adaptar a la situación con todo lo que tenemos”, zanjó el de Granollers.

Las fotos de la temporada 2021 de Pol Espargaró en MotoGP

