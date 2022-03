Pol Espargaró: "Por primera vez me siento preparado para ganar"

Cargar el reproductor de audio

El de Honda firmó su mejor arranque de temporada desde que está en MotoGP, un resultado que confirma su buen momento de forma y que la coyuntura con la nueva moto es la adecuada para poder dar un salto de calidad en sus aspiraciones.

"Estoy muy contento por lo conseguido en Qatar, pero después de esa primera carrera estamos ya con muchas ganas de afrontar la siguiente. Desde Valencia el año pasado me había marcado objetivos, hacer buenos tiempos, y en Losail la carrera fue mucho más rápida que el año pasado, vimos un buen rendimiento de la Honda y logramos entrar en el podio, aunque en las últimas vueltas no pudimos defender la primera posición", explicó Pol Espargaró en la previa del Gran Premio de Indonesia.

El corredor español lideró los test celebrados hace un mes en este mismo circuito, una buena base para afrontar el fin de semana.

"El objetivo siempre es hacer un buen fin de semana, he estado disfrutando de los test aquí, pero no soy el único que fue rápido, todos lo son, Enea Bastianini, Marc Márquez, Fabio Quartararo, y las Ducati seguro que van a resolver los problemas que tuvieron en Qatar, va a ser una carrera muy apretada de nuevo", valoró.

Pese a elegir el compuesto de neumáticos más blando, Pol se lanzó en Qatar a un ritmo de vueltas frenético.

"La carrera fue muy rápida, la estuvimos comparando con la del año pasado y ya iba 20 segundos más rápido que en la primera, no esperábamos este tipo de carrera, no esperaba ir tan rápido y marcar ese ritmo, pensaba en una carrera con cinco o seis pilotos agrupados, pero pude estirarla y me sorprendió ese ritmo tan fuerte".

"Tampoco pensaba que iba a perder el neumático trasero tan rápido, elegimos esa combinación porque era la primera carrera del año, no quería asumir riesgos, era la decisión más segura y así lo hicimos, quizá con otra combinación hubiera podido ser segundo. En cualquier caso, estoy feliz con el resultado", argumentó.

Pese a haber hecho test en Mandalika hace escasas semanas, los cambios en el asfalto y el nuevo catálogo de neumáticos que trae Michelin a la carrera motivará situaciones diferentes.

"El conocimiento que ya tenemos del circuito es muy importante, la caja de cambios la tenemos clara, pero todos los demás elementos, como los neumáticos, lo tenemos un poco menos claro, además han reasfaltado la pista, lo que hicimos en los test siempre es útil, pero en algunas cosas empezamos de cero, el test fue bien pero ahora hay muchos candidatos a la victoria".

Por primera vez en nueve año en MotoGP, Pol arrancó el curso con un podio, y lo que es más importantes, con sensaciones de estar en su mejor momento.

"Llevar nueve años en MotoGP sin demasiado éxito en los resultados significa que tienes que tener mucha confianza en ti mismo, si sigo aquí es que hay algo más, es el primer año en el que tengo la sensación de tener un paquete técnico que me permite luchar por la victoria, los primeros años la moto era muy diferente".

"Por suerte todo ha ido progresando, no ha sido hasta hace poco que me he visto con esa capacidad, estoy preparado para elevar el listón, la moto está como yo la quiero y me siento muy seguro, es una sensación magnifica, estoy preparado para conseguir los resultados que siempre he querido en MotoGP", zanjó el de Granollers.