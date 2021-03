Pol Espargaró: “No veo la hora de empezar a correr para Honda”

Tal y como se esperaba, Honda confirmó este martes a Stefan Bradl como sustituto de Marc Márquez para el Gran Premio de Qatar, que se celebra este fin de semana en Losail, y en el que Pol Espargaró debutará al manillar de una moto oficial HRC.

El equipo anunció el lunes que Marc Márquez, lesionado desde julio de 2020, ha decidido finalmente alargar su rehabilitación y se saltará los dos primeros eventos del curso, ambos en Qatar.

De momento, Honda ha confirmado a Bradl para el primer fin de semana, pero si no pasa nada raro, el alemán estarán junto a Pol también el siguiente, siete días después.

Para Espargaró, que tras cuatro años en KTM da el salto a Repsol Honda, el momento del debut se está haciendo esperar.

“Finalmente, ha llegado la primera carrera y estoy muy emocionado de volver a pilotar la Honda”, explica el menor de los Espargaró.

“Hicimos unos buenos test y estoy deseando que llegue el primer fin de semana de carreras. Hay algunas cosas que todavía tenemos que aprender y entender sobre la moto y será un fin de semana de inicio intenso, pero estoy emocionado”, insiste.

“Correr con el equipo Repsol Honda es algo con lo que la mayoría de la gente sueña y no veo la hora de hacerlo”.

De cara a sus ambiciones en su primer año con Honda, Policcyo no quiere presionarse.

“No me pongo otro objetivo para la carrera que no sea hacerlo lo mejor que podamos. Ofrezcamos un buen espectáculo para todos los aficionados que están en casa, ¡es hora de salir a correr!”, exclama.

Para Bradl, poder volver a competir con la RC213V oficial, como ya hizo la pasada temporada sustituyendo a Marc Márquez, es una nueva gran oportunidad.

“En primer lugar, quiero agradecer al equipo Repsol Honda y desearle a Marc todo lo mejor en su recuperación”, explica el alemán.

“Hemos hecho unos buenos test y he estado pilotando bien después de un 2020 ajetreado y un buen comienzo de 2021. Ojalá podamos tener otro fin de semana fuerte y recopilar buena información para Honda. Será genial volver a correr en Qatar, ha pasado un tiempo desde que corrí aquí, pero ciertamente los dos test me han puesto al día con la pista, así que no creo que esto sea una desventaja para nosotros”, señala el de Augsburg, que no corre en competición oficial en Losail desde 2016.

