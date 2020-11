Pol Espargaró: “No me gustaría nada jugarme el título en esta pista”

El menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) llevó a cabo su primera toma de contacto con el circuito portugués, subido a un prototipo de MotoGP, en el que será su último gran premio como representante de KTM, antes de pasar, ya a partir del lunes, a ser piloto de Honda.

Las sensaciones de Espargaró tras el test colectivo con motos de calle de hace ya más de un mes no se corresponden para nada con las experimentadas encima de la RC16.

Las rampas de subida y bajada que abundan en la pista le llevaron a pensar que lo ideal sería aplicar una conducción agresiva, una impresión equivocada, según comprobó este viernes.

“Es un circuito muy exigente, tanto físicamente como mentalmente. Son muchas cosas que hay que poner en su sitio, pero al final creo que estamos bien colocados”, resumió Espargaró, que finalizó el octavo, a poco menos de cuatro décimas del tiempo que colocó a Johann Zarco al frente de la tabla.

“Antes de rodar con la MotoGP, pensaba que una conducción agresiva sería lo mejor. Pero a medida que he ido dando vueltas, creo que cuanto más fluyes, más rápido vas. Si exageras o fuerzas más de la cuenta, los tiempos no salen”, añadió Polyccio, que ve similitudes entre esta instalación y el circuito de Mugello, por eso de los cambios de nivel:

“Mugello es un circuito parecido en el nivel de adrenalina que llevas cuando paras en el taller. La gran diferencia es que normalmente conocemos los circuitos, y en este caso, todo es muy estresante”.

Espargaró cree que, a nivel de seguridad, Portimao cumple con los estándares que se deben tener en cuenta en el campeonato, aunque, al mismo tiempo, no le gustaría tener que jugarse el título en este escenario por las altas probabilidades de caída que esconde.

“Yo no diría que es un circuito peligroso, pero evidentemente hay puntos en los que te puedes caer muy rápido. Eso sí, no me gustaría para nada jugarme el título aquí. Hay muchos puntos críticos, en los que el tren delantero se puede cerrar e irte al suelo”, remachó el catalán.

