La carrera se declaró en mojado cuando ya estaba todo listo para arrancar y los pilotos tuvieron que cambiar a neumáticos de lluvia. La opción más factible era la goma blanda delantera blanda, mayoritaria, pero algunos pilotos, como Alex Márquez, que acabó segundo, montaron la media. A Pol Espargaró le quedó la duda de no haberlo hecho, como él quería. El equipo se lo desaconsejó.

El de Granollers acabó agotado y dolorido las 26 vueltas en mojado.

“Me duele la espalda como si hubiera hecho cuatro horas de gimnasio. Se me ha hecho muy larga la carrera. El neumático delantero ha caído muy pronto, no pilotaba tranquilo y me ha empezado a doler la espalda. Pero cuando he visto que cogía a los de delante, te cambia todo, entras en un espiral de buenas vibraciones y lo das todo sin pensar en el dolor”, explicó Pol.

El de KTM aguantó entre los cinco primeros toda la carrera, pero al final remontó dos posiciones y acabó muy rápido.

“No sé si con dos vueltas más hubiera podido llegar a Petrucci (el ganador), quizá también me hubiera caído, ¿quién sabe? Al final, Alex (Márquez) ha hecho una estrategia mejor con la goma media delante. Nosotros no la habíamos probado. Estoy contento, pero siempre te queda esa duda de qué hubiera podido pasar con el medio. Quizá no hubiera acabado la carrera, no lo sé”, dijo en un verdadero mar de dudas.

Para KTM la temporada está siendo impresionante, pero tras las victorias de Binder y Oliveira, la de Polyccio no acaba de llegar.

“Es complicado, porque tanto Miguel como Binder son rápidos y muy luchadores. Es una pena que perdiéramos tantos puntos con las caídas en las primeras carreras, pero dos podios en tres grandes premios es increíble. En seco también podíamos haber hecho una buena carrera”, adivinó.

Al final, en el parque cerrado se pudo ver a Pol mirando la moto de Márquez, la Honda que va a llevar la próxima temporada en el equipo Repsol.

“Miraba el neumático delantero de la Honda en el parque cerrado. He estado a punto de montar la media delantera, la teníamos preparada ya, y al final no la he montado. Creo que nos hubiera dado un mejor resultado”, reiteró el de Granollers.

