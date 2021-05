Pol Espargaró: “Si todos los pilotos de Honda llevamos la misma moto, así no hay excusa”

Hace un par de carreras que el español lamentó el hecho de que los responsables de HRC no ofrecieran el mismo material a todos sus corredores. A su modo de ver, y según sus experiencias anteriores, esa es la mejor estrategia para extraer el máximo volumen de información, dado que los pilotos pueden compararse con los compañeros de la misma marca sin ninguna reserva.

Tras registrar la peor sequía de su historia –encadena 19 grandes premios sin ganar–, la marca del ala dorada ha cambiado de registro con vistas a esta prueba en Italia, donde tanto la pareja del equipo Repsol Honda (Espargaró y Marc Márquez), como la del LCR (Alex Márquez y Takaaki Nakagami), rodaron este viernes con la misma moto.

El más rápido de ellos fue el japonés, séptimo, a cuatro décimas de Pecco Bagnaia, el más veloz de todos. En este sentido cabe destacar los problemas físicos que todavía arrastra Marc Márquez en el hombro derecho, el brazo que le mantuvo nueve meses de baja tras la caída sufrida el año pasado en Jerez.

“Estoy contento de que todos los pilotos de una marca lleven la misma moto. Así no hay excusas: el más rápido lo es, y punto. No digo que sea la mejor forma de trabajar, digo que es la que me gusta. No seré yo quien le diga a Honda cómo tiene que trabajar, por todo lo que han ganado en el pasado”, comentó el menor de los hermanos Espargaró, 14º clasificado en la estadística combinada, justo por detrás de su vecino de taller.

Los problemas que presenta la RC213V son tan evidentes que nadie puede esconderlos, y mucho menos en una pista como Mugello, que en los dos sectores centrales incorpora una serie de curvas enlazadas que deja al aire las vergüenzas del prototipo.

“Pierdo siete décimas en el segundo y el tercer sector, que son curvas enlazadas, cambios de dirección rápidos. No tenemos el mejor agarre, y lo pasamos mal cuando soltamos los frenos y dejamos correr la moto. Y también somos lentos acelerando, con inclinación”, señaló el #44.

Las fotos del casco especial de Pol Espargaró para el GP de Italia 2021 de MotoGP

