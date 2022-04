Pol Espargaró: "De momento, los pilotos de Honda no hemos cumplido"

Cargar el reproductor de audio

Portimao.- A las puertas de la quinta parada del calendario, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) ocupa la undécima plaza de la tabla general de puntos, en la que se encuentra a 38 puntos del líder, Enea Bastianini.

Por más que es cierto que a Polyccio no le ha acompañado la fortuna en las cuatro pruebas anteriores, esa distancia respecto de la cabeza de la clasificación puede empezar a ser un elemento de preocupación, a menos que se reduzca en las próximas fechas. Hasta el momento, el mejor resultado de Pol Espargaró en lo que llevamos de curso fue la tercera plaza que logró en Losail, la cita inaugural. En Indonesia terminó el 12º; en Argentina se cayó cuando circulaba el cuarto y trataba de impedir que Alex Rins (tercero) se escapara, y en Austin, hace dos semanas, una gastroenteritis le dejó doblado desde el jueves (concluyó el 13º).

En Portimão, Espargaró volvió a dejar claro que sus sensaciones encima de la renovada RC213V son buenas, y que simplemente le falta materializar esa sintonía que tiene con ella.

Tras la primera jornada concluyó el segundo en la tabla combinada de tiempos, a menos de media décima de Marc Márquez, su vecino, que fue el más rápido de todos.

"La moto es mejor que la del año pasado, tanto en seco como en mojado, y eso es muy bueno para todos. La velocidad la tenemos. Es significativo que estemos primero y el segundo", destacó el español.

"La moto es muy rápida, ya lo demostré en la pretemporada. No creo que tengamos un problema de velocidad, sino de circunstancias extrañas. En Qatar elegimos más los neumáticos; en Argentina me caí rodando cuarto. En Austin me encontraba fatal", relató el de Honda, que sigue en busca de su primera victoria en la categoría de las motos pesadas.

"No me obsesiona ganar; me obsesiona estar el undécimo con esta moto. Mi objetivo es llegar el primero a final de año. Para eso hay que ganar, pero creo que caerá por su propio peso", ahondó el #44.

A pesar de todo ese positivismo, Espargaró apela al sentido autocritico suyo y del resto de pilotos del constructor japonés para comenzar a recuperar el terreno perdido. "Es imprescindible empezar a escalar posiciones porque los primeros nos llevan muchos puntos. Cuando digo que quiero ser campeón del mundo no lo hago para quedar bien, sino porque es un reto que tengo y tenemos con el equipo", advirtió Pol. "Esta moto tiene que estar peleando por el Mundial, y no solo yo, sino las cuatro Honda tenemos que estar delante. Desgraciadamente, soy el primero de ellos en la clasificación. De momento, los pilotos de Honda no hemos cumplido con nuestras obligaciones”, zanjó el catalán.

