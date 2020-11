KTM llega a la doble carrera de Valencia después de que el probador de la marca, Dani Pedrosa, realizara un test en este circuido hace dos semanas, lo que aportará información a los corredores del equipo austríaco de cara al Gran Premio de Europa.

“En el test, según tengo entendido, también estuvo también Ducati con su probador, y los tiempos no fueron muy rápidos para ninguno de los dos. Creo que no había un gran agarre, algo que no lo entiendo porque aquí siempre es bastante alto. Pero al final, toda información es buena para empezar a trabajar, siempre es positivo”, explicaba al respecto este jueves Pol Espargaró.

Precisamente, el nombre de Pedrosa ha saltado a la palestra como posible sustituto de Iker Lecuona, que debe pasar un confinamiento domiciliar al haber estado en contacto con su hermano, positivo por COVID.

“No tengo ni idea de qué piloto va a sustituir a Iker en el caso de que no pueda correr la próxima semana, en principio debería ser Mika (Kallio), que es el sustituto y el que ha afrontado ese papel en las otras ocasiones, pero no sé los planes de KTM, yo no tengo el poder para decidirlo”, zanjó el tema.

Como algunos otros pilotos, Pol va a quedarse en la burbuja de MotoGP entre las dos carreras de Valencia para evitar posibles contagios.

“La situación está complicada, me voy a quedar aquí entre las dos carreras de Valencia. Para nosotros es un pequeño esfuerzo, pero para el equipo es importante, es algo que tenemos que hacer para seguir corriendo, si el equipo lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Entre Valencia y Portugal no sé cómo lo haremos porque hay un avión de por medio y seguramente habrá que volver a Barcelona. No lo he valorado, pero si se puede empalmar, es posible que vaya directamente hasta Portimao”, valoró.

El primer podio de Pol con KTM fue el 2018, en Valencia y con lluvia, un escenario muy parecido al que se vive ahora sobre Cheste, donde el catalán podría ser protagonista.

“Llegamos a todos los fines de semana a dar el máximo y a tratar de ganar la carrera, incluso en Aragón, que fueron dos fines de semana complicados. Pero aquí, en lluvia, fuimos bien en el pasado. Cada carrera es diferente, el domingo parece que no lloverá, será en seco”.

“Para mí el fin de semana perfecto sería que lloviera viernes y sábado por la mañana, y que fuera seco en la qualy y la carrera, poco tiempo para rodar en seco y llegar a la carrera con poca información, eso igualaría todas las motos, lo que sería un escenario idílico para nosotros”, aseguró el de Granollers.

