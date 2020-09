Pol Espargaró y Miguel Oliveira fueron llamados este jueves a la oficina de los comisarios de la FIM en el Red Bull Ring, por separado, y tras atender a las explicaciones de ambos determinaron que el portugués ya estaba en el suelo cuando impactó con la moto del español, causando la caída de ambos.

Para Polyccio, el tema estaba zanjado desde el pasado domingo, cuando mantuvo un encuentro que Oliveira, que será el piloto que le sustituya el próximo año en la formación oficial de KTM.

Tras la charla ambos pilotos llegaron a la conclusión de que había sido un lance de carrera y, en ningún momento, hubo recriminaciones de uno al otro.

Sin embargo, Oliveira masacró a Pol en su comparecencia posterior ante los medios de comunicación, poniendo en cuestión su inteligencia pilotando; y fue aún más allá ante el micrófono de Canal+ Francia, donde aseguró que “no todos nacemos con la misma inteligencia”.

“Me sorprendió mucho (las declaraciones), pensaba que la relación con Miguel era buena”, aseguró este jueves Pol en el Red Bull Ring.

“A veces he estado en situaciones parecidas y me he enfadado con mis rivales, pero creo que nunca les he faltado al respeto, y menos a un compañero de equipo. No son buenas palabras y ni siquiera ha pedido disculpas por sus palabras”, después de que los comisarios de la FIM le quitaran la razón.

Pol se refería concretamente a la cita en la televisión francesa.

“Yo jamás diría a nadie que no todos nacemos con la misma inteligencia. Me parecen unas manifestaciones muy duras, especialmente porque la moto que él está pilotando es la moto que yo he hecho. Es una gran falta de respeto, pero nadie ha hablado de eso hasta ahora. Ha pasado una semana y nadie ha dicho que Miguel me faltó al respeto. Creo que habló en caliente, pero no utilizó las mejores palabras para expresar esa situación, especialmente en ese caso, en el que no fue culpa mía, como se ha demostrado”.

Pol se refiere a los datos de la telemetría de ambas motos, que ha llevado a su reunión con la FIM, donde han admitido que Oliveira estaba en el suelo.

“Después de todo lo que ha pasado en las dos últimas carreras, nos han llamado porque querían entender lo sucedido desde nuestro punto de vista. Por televisión o por lo que dice un piloto te haces una idea, pero para entenderlo tiene que contarlo el protagonista. Incluso Freddie Spender (el director del panel de comisarios), que es una leyenda de MotoGP, quería conocer nuestro punto de vista, porque entiende que por la tele se ve de forma diferente”.

El de Granollers está un poco molesto con las críticas recibidas en las redes sociales, tanto por el incidente con Zarco hace dos semanas, como por el protagonizado con Oliveira, que los ‘haters’ han relacionado y dimensionado.

“De eso me he dado cuenta estos días en las redes, que la gente ve una cosa por televisión y no tiene nada que ver con la realidad. Los comisarios querían entender qué pasó en realidad. Les hemos llevado los datos de nuestra moto y la electrónica, para que pudieran ver lo que pasó. Con Mike Leitner, el jefe del equipo, les hemos expuesto el caso”.

Además de los datos, KTM ha aportado vídeos para ver la acción repetida.

“Con un frame del vídeo de la última carrera han visto que Oliveira está ya cayendo justo antes de impactar con mi moto, que es lo mismo que se ve en los datos. Se lo hemos podido mostrar en un papel. Al final han estado de acuerdo conmigo y con Leitner. Han entendido que fue un lance de carrera y que si podía haberlo evitado alguien era Miguel, que ya estaba perdiendo la rueda delantera”.

Espargaró no quiere entrar en el peligroso juego de que le encasillen como un piloto agresivo o peligroso, por eso insistió tanto en mostrar toda la información posible a los comisarios.

“Quería hablar con alguien que entienda realmente la situación, y así lo han entendido en las dos últimas carreras. Todo el mundo me lapidó por el incidente con Zarco en Brno, cuando él fue el sancionado. Y lo mismo ha pasado tras la carrera de Austria, y la FIM me ha vuelto a dar la razón”.

Por último, Pol considera que el barullo en su contra “se montó” por el comportamiento de Oliveira en la pista, tras la caída.

“En esa situación y siendo del mismo equipo pensé que lo prudente era irnos de ahí sin montar ningún número. En cambio, Miguel se quejó muchísimo. A lo mejor, si yo en ese momento hubiese levantado los brazos y le hubiera hecho una peineta, la gente le echaría la culpa a él. La gente me echó la culpa porque el montó la marimorena y yo intenté mantener la calma porque un show así no le va bien a la fábrica”, y menos corriendo en casa.