Pol Espargaró: "No sabía ni dónde estaba el piano"

Mandalika.- El piloto de Honda, uno de los más competitivos durante el fin de semana inaugural, en Qatar (terminó en el podio), se llevó un chasco al enterarse de que Michelin había decidido cambiar de estrategia respecto de las gomas que desplazó al ensayo de pretemporada que se llevó a cabo en Lmbok, hace un mes.

Para evitar que se repitieran los problemas de blistering (ampollas) que todos los equipos sufrieron entonces, el suministrador optó por recuperar una carcasa para la goma trasera antigua, usada en 2018, mucho más rígida que las habituales. Y Espargaró, que precisamente salió de los tres días de ensayos en Indonesia con el mejor tiempo absoluto, se vio sin armas para luchar, sobre una Honda proyectada especialmente para adaptarse a los compuestos de última generación.

Las cuatro caídas de Marc Márquez, especialmente la del warm up, la que dejó al multicampeón fuera de la carrera, fueron, en gran medida, consecuencia de la falta de agarre en el tren trasero.

Espargaró, que arrancó el 15º tras ganar una posición por la ausencia de su vecino de taller, ganó varias posiciones en las primeras vueltas, antes de pisar la línea blanca del piano y estar a punto de rodar por tierra.

Finalmente cruzó la meta el 12º, metido en un grupo de cuatro que se dieron cera hasta la bandera de cuadros.

"Estoy decepcionado por cómo ha ido la carrera. No pude ver nada desde que se apagaron los semáforos. Simplemente me limité a seguir la luz trasera de Pecco. Cuando él se fue largo, me vi rodando solo, en el grupo del octavo al 13º. Ene se momento pisé el piano porque no sabía ni dónde estaba, y casi me caigo", resumió Espargaró, que volvió a insistir en la elección de ese neumático trasero de Michelin.

"Cuando nos quejamos de Michelin no es porque nos guste, sino por los problemas que nos han traído su cambio. Marc tuvo suerte de no lesionarse, pero de haberlo hecho habría sido como consecuencia de una mala decisión de un suministrador", añadió el menor de los hermanos de Granollers, que a pesar de este contratiempo figura en la sexta plaza de la tabla general, a solo diez puntos del líder (Bastianini).

"Lo que sea que usemos en el test es lo que tenemos que usar en la carrera. Por eso venimos aquí en invierno. Si no, es una completa pérdida de tiempo y dinero", concluyó Polyccio.