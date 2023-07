Pol Espargaró no está preocupado por la amenaza de Pedro Acosta

Tras su paso por Honda, Pol Espargaró regresó al Tech3 con una GasGas, que no deja de ser una KTM, con la esperanza de estar a la altura de los pilotos oficiales este año, pero una grave caída durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal le ha mantenido fuera de todos los grandes premios desde el inicio de la temporada. El catalán se ha ido recuperando lentamente de sus ocho fracturas, pudo reaparecer en el circuito de Assen, y espera volver a competir en Silverstone tras el parón veraniego.

Obligado a un papel de mero observador, el piloto de Granollers ha pasado unos meses difíciles, tanto física como mentalmente. Ha seguido de cerca todas las carreras, pero ha visto con cierto dolor las buenas actuaciones de la KTM, sobre todo cuando Brad Binder ganó las carreras al sprint en Argentina o Jerez, cuando luchó por la victoria en la carrera larga del propio Gran Premio de España, o cuando Jack Miller también estuvo metido en la pelea por podios.

"La moto ha cambiado mucho", comentó Espargaró, que pilotó una RC16 que se había quedado algo atrás durante los entrenamientos de pretemporada. "Tengo que decir que a principios de año, en Austin o Argentina, no me preocupaba perderme carreras porque no iban muy bien. Me decía a mí mismo, 'no estoy tan mal en casa', pero entonces llegó Jerez y... ¡fue doloroso! Me resultaba difícil ver las carreras por televisión. Jack empezó a ir rápido, y yo estaba a su nivel en pretemporada. Empecé a ver lo que hacían y fue duro".

No sólo en la pista han cambiado las cosas en KTM desde el inicio de la temporada: la fábrica de Mattighofen se prepara para acoger a Pedro Acosta en MotoGP, como está obligada a hacer por contrato y como hizo valer el propio piloto murciano, algo que ya adelantó Motorsport.com.

"Es su problema, no el mío", se ríe al ser preguntado al respecto el catalán, que también tiene contrato para la temporada 2024, como Binder y Miller en el equipo oficial. Pedro Acosta, actualmente segundo en el Mundial de Moto2, no es por tanto una amenaza a los ojos del #44, que está ante todo decidido a volver a competir a un buen nivel.

"Tengo dos años de contrato. Me lesioné y no pensé en ello. KTM y GasGas no son un equipo para mí en este momento, sino una familia. He hablado con Pit Beirer y Hubert Trukenpolz y son realmente mis amigos. Hablamos muy abiertamente, de lo que hacen los pilotos, y me han dicho lo que piensan de los recién llegados".

"De momento estoy concentrado en mi recuperación y en volver a la pista. Aún me queda un año y medio de contrato, y sólo quiero volver, conseguir resultados y demostrarles que tengo que quedarme. Si no consigo suficientes resultados para merecer quedarme, estaré encantado de dejar paso a los jóvenes. Pero tengo la intención de demostrar que todavía tengo mucha velocidad".

El piloto que probablemente se lleve la peor parte de la llegada de Pedro Acosta es Augusto Fernández, el único de los cuatro pilotos de KTM que no tiene contrato para la próxima campaña. Sin embargo, Espargaró alaba el rendimiento del mallorquín, que ha sido capaz de llevar adelante el equipo en su ausencia.

"Ha aportado una energía muy buena en el box, me gusta mucho. Hace cosas buenas, el ambiente en el box ha cambiado completamente respecto al año pasado y eso también es gracias a Augusto. Está comprometido, presiona y es rápido", comentó.