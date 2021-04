El de Honda acabó el primer entrenamiento del fin de semana del Gran Premio de España con el octavo mejor tiempo, a poco más de cuatro décimas del más rápido. Pero por la tarde, cuando los pilotos apretaron y empezaron a buscar vueltas rápidas con el compuesto de neumáticos más blando en la rueda trasera, Pol Espargaró se fue hasta la 14ª posición, a casi un segundo de Pecco Bagnaia, el más rápido del día.

Pese a terminar tan lejos, Espargaró consideraba que había dado un paso adelante respecto a la última carrera, celebrada en Portimao.

“Me he sentido mejor que en Portugal, sobre todo por la mañana. Saber los puntos de frenada y dónde no cometer errores elimina mucho estrés encima de la moto. En Jerez con la puesta a punto las cosas estaban más claras”, explicó el de Honda.

“En la sesión de la mañana terminé cerca de los primeros. Por la tarde, todo el mundo ha empezado a montar gomas blandas y la cosa se nos complica. Sigue siendo más fácil para nosotros el ritmo de carrera que una vuelta rápida. Hay pilotos, como Bagnaia, que bajan un segundo y medio con el neumático blando, y eso es algo difícil de entender. En ese aspecto hay pilotos mucho más rápidos que nosotros”, admitió.

Al final del día, la de Takaaki Nakagami fue la mejor Honda (6º), casi medio segundo más rápido que Pol. Al parecer, el japonés está utilizando nuevas piezas sin especificar.

“Taka parece que tiene otro chasis, no sé exactamente qué está utilizando, pero parece que tiene diferentes paquetes encima de la moto. Yo no estoy en ese punto de probar cosas nuevas, pero viendo que lo suyo le van bien habrá que seguir un poco su línea. Es medio segundo más rápido que nosotros, y con goma media nadie ha ido más rápido que él”.

Polyccio está tranquilo en ese aspecto, ya que entiende que si llega alguna mejora a Honda estará a su disposición inmediatamente.

“Todo lo que hagan los pilotos dentro de Honda es importante, porque lo podemos comprobar y es una ayuda. Yo todavía no estoy en el punto de poder probar cosas porque no puedo aportar mucho todavía”, en referencia al desconocimiento de la moto.

Uno de los puntos críticos de la Honda es el tren delantero, y en Jerez el catálogo de neumáticos Michelin no ayuda.

“Aquí se pueden usar todos los (neumáticos) traseros, pero de delante el duro no lo podremos montar. La ventana de trabajo no es muy amplia en ese aspecto. Con el medio (delante) estamos un poco al límite y el duro nosotros no lo podemos utilizar en este circuito, y dudo que el resto puedan”.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de España 2021 de MotoGP

