Pol Espargaró: “Todos van muy rápido menos las Honda”

Después de acabar noveno el FP3 con un tiempo de 1:45.858 y ser la única Honda que se clasificó directamente para la Q2, se esperaba bastante más de Pol Espargaró en la cronometrada oficial del Gran Premio de Italia, pero el español terminó el último, superado incluso por su compañero Marc Márquez que se clasificó desde la Q1 y solo dio un giro en la sesión definitiva.

Espargaró reconoció que se había equivocado en la combinación de neumáticos, pero avisó de que la puesta a punto de la moto le impide poder entender el comportamiento de los compuestos.

“Nos está costando mucho. En el FP3 fuimos mejor de lo que pensaba. Por la tarde con el neumáticos duro delante y blando trasero pensaba que iría bien, pero me he equivocado. Delante debía ir con el medio como hizo Nakagami (en la Q1). No hemos tenido una buena Q2, pero mañana es la carrera, hay que hacer reset y vamos a intentarlo de nuevo con más energías y ganas”, expuso el de Granollers.

“En el FP3 todo fue muy bien, dimos un paso adelante. La moto funciona mejor, pero aún así somos lentos. No estamos a un nivel adecuado, todas las Honda estamos muy atrás, todo el mundo va muy rápido menos nosotros”, valoró.

Espargaró, admitió que el paso dado adelante en Francia fue circunstancial.

“Le Mans nos dio un respiro porque me gusta y tenía mucho agarre, pero aquí estamos volviendo a la realidad. No te engañaré, está siendo complicado”, encajó.

Los problemas de puesta a punto le impiden entender los compuestos.

“El FP4 es el momento que tenemos de probar, pero pasan cosas raras, no somos capaces de reutilizar el neumático nuevo trasero. Tenemos que estrenar siempre. Hemos tenido que salir en el FP4 con una combinación diferente y he acabado con un mix de neumáticos para intentar entender cómo funcionan, pero me está costando entenderlo porque con los reutilizados no soy capaz de hacerlos trabajar otra vez. Necesito una puesta a punto diferente”, zanjó Polyccio.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

